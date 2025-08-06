В Индии потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди, пишет Ecomonist
Economist: власти Индии потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди
© AP Photo / Alex BrandonНарендра Моди и Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Нарендра Моди и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в Белом доме в феврале, пишет журнал Economist.
В феврале Моди встретился с Трампом в рамках своего государственного визита в Штаты. По итогам встречи Трамп заявил, что США намерены стать ведущим поставщиком газа и нефти в Индию и увеличить продажи военной техники Нью-Дели, включая истребители F-35, также он утверждал, что Индия реформирует законодательство для допуска ядерных технологий США на свой рынок.
"Несмотря на внешне дружелюбный прием, оказанный Моди в Белом доме в феврале,... индийские дипломаты были "потрясены отсутствием уважения", проявленным президентом Америки к премьер-министру Индии за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп потребовал от Индии закупать больше американского оружия. По данным источника журнала, недоверие Индии к США будет усиливаться.
Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.