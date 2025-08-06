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В Индии потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди, пишет Ecomonist - РИА Новости, 06.08.2025
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01:09 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/tramp-2033588775.html
В Индии потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди, пишет Ecomonist
В Индии потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди, пишет Ecomonist - РИА Новости, 06.08.2025
В Индии потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди, пишет Ecomonist
Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T01:09:00+03:00
2025-08-06T01:09:00+03:00
в мире
индия
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дональд трамп
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в Белом доме в феврале, пишет журнал Economist. В феврале Моди встретился с Трампом в рамках своего государственного визита в Штаты. По итогам встречи Трамп заявил, что США намерены стать ведущим поставщиком газа и нефти в Индию и увеличить продажи военной техники Нью-Дели, включая истребители F-35, также он утверждал, что Индия реформирует законодательство для допуска ядерных технологий США на свой рынок. "Несмотря на внешне дружелюбный прием, оказанный Моди в Белом доме в феврале,... индийские дипломаты были "потрясены отсутствием уважения", проявленным президентом Америки к премьер-министру Индии за закрытыми дверями", - говорится в сообщении. Отмечается, что Трамп потребовал от Индии закупать больше американского оружия. По данным источника журнала, недоверие Индии к США будет усиливаться. Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
https://ria.ru/20250805/tramp-2033490205.html
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в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп, нарендра моди, f-35
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Дональд Трамп, Нарендра Моди, F-35
В Индии потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди, пишет Ecomonist

Economist: власти Индии потрясены проявленным Трампом неуважением к Моди

© AP Photo / Alex BrandonНарендра Моди и Дональд Трамп
Нарендра Моди и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Нарендра Моди и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в Белом доме в феврале, пишет журнал Economist.
В феврале Моди встретился с Трампом в рамках своего государственного визита в Штаты. По итогам встречи Трамп заявил, что США намерены стать ведущим поставщиком газа и нефти в Индию и увеличить продажи военной техники Нью-Дели, включая истребители F-35, также он утверждал, что Индия реформирует законодательство для допуска ядерных технологий США на свой рынок.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Трамп выступил с новой угрозой повышения пошлин в отношении Индии
5 августа, 15:26
"Несмотря на внешне дружелюбный прием, оказанный Моди в Белом доме в феврале,... индийские дипломаты были "потрясены отсутствием уважения", проявленным президентом Америки к премьер-министру Индии за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп потребовал от Индии закупать больше американского оружия. По данным источника журнала, недоверие Индии к США будет усиливаться.
Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Кто он такой?" В Индии пришли в бешенство после выходки Трампа
30 июля, 21:28
 
В миреИндияСШАНью-ДелиДональд ТрампНарендра МодиF-35
 
 
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