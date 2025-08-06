https://ria.ru/20250806/talyzina-2033783646.html

Марина Яковлева рассказала о самых главных советах легендарной Талызиной

Марина Яковлева рассказала о самых главных советах легендарной Талызиной - РИА Новости, 06.08.2025

Марина Яковлева рассказала о самых главных советах легендарной Талызиной

Подруга Валентины Талызиной, актриса Марина Яковлева вспомнила интересные факты из жизни Талызиной. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:01:00+03:00

2025-08-06T20:01:00+03:00

2025-08-06T20:01:00+03:00

кратово

мария яковлева

татьяна самойлова

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подруга Валентины Талызиной, актриса Марина Яковлева вспомнила интересные факты из жизни Талызиной."После третьего курса ГИТИСа, в 1979 году, меня, дебютантку, утвердили сразу на три главные роли в картинах "Моя Анфиса", "Прилетал марсианин в осеннюю ночь" и "Сцены из семейной жизни". Если в первые две я попала почти без проб, то на роль Кати Мартыновой в "Сценах" конкуренция была колоссальная, до меня перепробовали около тысячи девушек. Искали не только актрис, но даже школьниц" - вспоминает Яковлева, её цитирует "7Дней".Глаза пронзительные и живыеПо сценарию героиня Марии Яковлевой до семнадцати лет воспитывалась отцом — инженером кукольной фабрики, который утверждал, что мать умерла. Однако однажды Катя случайно находила фотографию и выясняла, что мать жива.Отца главной героини сыграл Анатолий Ромашин, его невесту — Лариса Малеванная, а роль матери досталась Валентине Талызиной. По словам Яковлевой, Талызиной тоже пришлось пройти серьёзный кастинг. Изначально сценарист Валерий Строчков писал образ старшей героини для Татьяны Самойловой, к которой испытывал искреннее восхищение.Но кандидатура Самойловой в итоге не утвердилась. После многочисленных проб выбор пал на Валентину Талызину. Для неё эта роль была особенно значимой — в кино её редко баловали крупными работами, а здесь ей досталась главная партия, причём женщины с непростой судьбой."Я запомнила нашу первую встречу на "Мосфильме": её глаза - пронзительные, живые, добрые и проницательные смотрели на меня с особым интересом. Ведь нам предстояло играть мать и дочь".Дача и боевое крещениеЕщё до начала съёмок Валентина Илларионовна пригласила Марию Яковлеву к себе на дачу в Кратово, чтобы они успели "притереться" друг к другу. День выдался солнечным, и, как вспоминала актриса, пока её однокурсники шли на зачёт, она отправлялась к самой Талызиной. От экзамена в ГИТИСе её тогда отпросила внучка легендарного мхатовского актёра Анна Москвина, которая работала вторым режиссёром на съёмках.Яковлева рассказывала, что ехала в электричке и не могла поверить своему счастью. Однако по прибытии её ждал сюрприз: на участке Талызиной находилась целая группа человек — человек пятнадцать, и все были заняты работой в саду. Ей тоже быстро нашли дело — пересаживать примулы, которых она раньше никогда не видела в таком многообразии: синие, жёлтые, фиолетовые, бордовые."Энергичная Валя в спортивном чёрном трико командовала всем процессом. Я попыталась что-то спросить, и тут же услышала:- Марина, помолчи! "Вот так я прошла своё "боевое крещение" дачей", - смеется Яковлева.Дача для Талызиной - это было святое. Она гордилась своим садом, где росло восемь видов хвойных. Все, кому она доверяла или просто симпатизировала, рано или поздно оказывались там. Яковлева сама ездила туда пятнадцать лет подряд."Никаких романов с режиссёрами!": три правила ТалызинойВо время съёмок Валентина Илларионовна поделилась с Яковлевой тремя правилами, которые я помню всю жизнь:"Марина, если хочешь, чтобы роль получилась, никогда не ссорься с гримёрами и костюмерами. Уважение к цехам — это очень важно!";"Никаких романов с режиссёрами!";"Никогда не сиди на стуле на сцене всем задом - это дисциплинирует, сохраняет осанку и сценическую пластику".Яковлева в беседе с журналистами вспомнила еще забавные эпизоды, которые тоже запали ей в душу:"Снимал "Сцены" Александр Гордон. Я всё время приставала к нему:- А тут что? А здесь как? — хотела, чтобы он раскрыл мне сверхзадачу, как учили в театральном.Талызина подметила:- А почему вы мне ничего не говорите? Не делаете замечаний?А он ответил:- Вы и сами прекрасно справляетесь. Разобрались в роли на сто процентов"."Ишь, Маринка, толстенькая, объелась!"На самом деле у неё был свой советчик - близкий друг Роман Виктюк. Он репетировал с Талызиной, подсказывал важные моменты. А Валентина Илларионовна, в свою очередь, помогала Яковлевой."В павильоне, за кадром, она постоянно подстёгивала меня: "Марина, давай! Полностью выкладывайся!" В одной из ключевых сцен я должна была кричать на свою мать: "Как ты могла?! Как ты смела?! Да знаешь, кто ты?!" И Валентина Илларионовна буквально заводила меня: "Жёстче! Напористее!" Благодаря ей я смогла перевоплотиться в совершенно другого человека", - рассказывает Яковлева. И добавляет, что между дублями "она могла по-дружески ущипнуть", мол, "ишь, Маринка, толстенькая, отъелась!"."Я на её слова, даже колкие, никогда не обижалась. Это всегда было без злобы, напротив, я заливалась смехом на полчаса", - откровенничает актриса.Не все, кстати, могли спокойно воспринимать её прямоту."Но, думаю, именно с этого момента она меня и полюбила. А я - приняла и полюбила её такой, какая она есть: с её непростым, настоящим "талызинским" характером", - отмечает Яковлева.Ни капли звёздной спесиК моменту их знакомства за плечами Валентины Илларионовны уже стояли культовые фильмы Эльдара Рязанова, однако на съёмочной площадке она никогда не вела себя как мэтр. Напротив, оставалась открытой к советам, продолжала учиться, не стеснялась просить помощи и спокойно воспринимала отказы — редкое, по словам Марины Яковлевой, качество для актёра.Однажды Талызина заинтересовалась боа, которое было на Марине, и поинтересовалась, где она его приобрела. Услышав ответ, Талызина с улыбкой сказала, что если не найдёт себе такое же, то попросит её отдать это — мол, будет в нём читать стихи поэтов Серебряного века. При этом заметила с иронией, что на Марине это боа смотрится прямо как на чеховской Мерчуткиной. В итоге Валентина Илларионовна всё-таки нашла и купила себе такое же боа, а боа Яковлевой осталось у неё.Но, как вспоминала Марина, важны были не аксессуары, а то, как Талызина читала стихи — с поистине сценическим мастерством. Её называли одним из лучших мастеров художественного слова на отечественной сцене: каждое её выступление превращалось в настоящее событие.Однажды, когда Яковлева пришла к ней в гости, Талызина предложила научить её читать стихи, сказав, что когда-то сама училась этому у профессиональной чтицы, жившей с ней в одном подъезде. Марина начала записывать её советы — как расставлять акценты, где делать паузы, каким тоном читать. У Валентины Илларионовны было множество поэтических программ — как сольных, так и совместных с режиссёрами. Музыкальные фонограммы она заказывала у профессионалов, всегда оплачивая всё из собственного кармана. Но больше всего она любила сопровождение живого оркестра или хора. Среди её программ были выступления по Бродскому, Рождественские и Пасхальные циклы, а также совместная с дочерью Ксенией Хаировой программа по женской поэзии и поэтам Серебряного века.В зрелом возрасте Талызина даже начала петь. В какой-то из встреч она вручила Яковлевой диск со словами, что записала песню "На Тихорецкую" из "Иронии судьбы", и предложила послушать. Марине запись очень понравилась. Она призналась, что тоже давно хотела записать песню, ведь на творческих вечерах зрители часто просили её спеть. Валентина Илларионовна сразу дала ей контакты своего звукорежиссёра и аранжировщика — благодаря этому Яковлева записала свою первую песню "Ёжик".Как она вспоминала позже, в Талызиной не было ни капли профессиональной ревности. Та, вплоть до самой кончины 21 июня 2025 года, охотно помогала коллегам — и советом, и делом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кратово, мария яковлева, татьяна самойлова