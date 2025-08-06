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На американской военной базе произошла стрельба, есть пострадавшие
На американской военной базе произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2025
На американской военной базе произошла стрельба, есть пострадавшие
Американская военная база Форт Стюарт в штате Джорджия о пострадавших из-за стрельбы на своей территории. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:21:00+03:00
2025-08-06T19:21:00+03:00
2025-08-06T19:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Американская военная база Форт Стюарт в штате Джорджия о пострадавших из-за стрельбы на своей территории. "Форт Стюарт находится в состоянии локдауна из-за инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. База была заблокирована в 11:04 утра (18:04 мск - ред.), на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о пострадавших", - говорится в заявлении на странице базы в cоцсети Facebook*. Другие подробности инцидента пока не приводятся.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, джорджия
На американской военной базе произошла стрельба, есть пострадавшие
Американская военная база Форт Стюарт сообщила о пострадавших из-за стрельбы
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Американская военная база Форт Стюарт в штате Джорджия о пострадавших из-за стрельбы на своей территории.
"Форт Стюарт находится в состоянии локдауна из-за инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. База была заблокирована в 11:04 утра (18:04 мск - ред.), на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о пострадавших", - говорится в заявлении на странице базы в cоцсети Facebook*.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская