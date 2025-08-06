https://ria.ru/20250806/ssha-2033798915.html

США считают, что украинский конфликт не может быть урегулирован на поле боя

США считают, что украинский конфликт не может быть урегулирован на поле боя - РИА Новости, 06.08.2025

США считают, что украинский конфликт не может быть урегулирован на поле боя

Соединённые Штаты уверены, что военный конфликт на Украине невозможно разрешить силовым путём, заявил в среду постоянный представитель США при НАТО Мэттью... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:17:00+03:00

2025-08-06T19:17:00+03:00

2025-08-06T19:30:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Соединённые Штаты уверены, что военный конфликт на Украине невозможно разрешить силовым путём, заявил в среду постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер."Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю на поле боя в конфликте, который не будет завершен военными средствами", — сказал он в эфире телеканала Newsmax.Уитакер добавил, что ключевая задача США — положить конец боевым действиям. Заявление дипломата прозвучало на фоне состоявшегося в этот же день визита спецпредставителя США по России и Украине Стива Уиткоффа в Москву.По словам Уитакера, предыдущая администрация продолжала бы предоставлять помощь Украине без каких-либо условий, однако президент США Дональд Трамп предложил иной подход."Он решил продавать лучшие вооружения в мире — американские — нашим союзникам по НАТО и Канаде, чтобы они уже передавали их Украине", — пояснил дипломат.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html

https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033760234.html

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в мире, украина, россия, сша, стив уиткофф