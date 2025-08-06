https://ria.ru/20250806/ssha-2033757078.html

В США из-за вреда экологии могут закрыть центр содержания мигрантов

В США из-за вреда экологии могут закрыть центр содержания мигрантов - РИА Новости, 06.08.2025

В США из-за вреда экологии могут закрыть центр содержания мигрантов

Центр содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" в США, известный своими суровыми условиями содержания и соседством с дикими животными, может быть закрыт... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:41:00+03:00

2025-08-06T16:41:00+03:00

2025-08-06T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Центр содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" в США, известный своими суровыми условиями содержания и соседством с дикими животными, может быть закрыт из-за экологических нарушений при его создании, сообщает телеканал ABC. В начале августа телеканал NBC сообщал, что мигранты, содержащиеся в "Аллигаторовом Алькатрасе", устроили голодовку по меньшей мере на десять дней в знак протеста против условий своего содержания. Власти США опровергли эту информацию. "Известный рептилиями, обитающими на близлежащих болотах, центр содержания мигрантов под названием "Аллигаторовый Алькатрас" может быть закрыт из-за опасений по поводу некоторых менее известных обитателей этого района - летучих мышей, пантер и аистов Эверглейдс", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что помимо возможного негативного влияния центра на экологию района, при обсуждении его возможного закрытия будет затронута тема содержания задержанных, которые находятся в нечеловеческих условиях, включая затопленные помещения, испорченную еду и изнуряющую жару. Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший приветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных незаконных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас. В мае Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма, и пока неясно, каковы будут расходы, однако власти США рассматривают три возможных варианта.

https://ria.ru/20250719/ssha-2030102719.html

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