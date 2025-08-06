В США из-за вреда экологии могут закрыть центр содержания мигрантов
ABC: в США могут закрыть центр содержания мигрантов из-за вреда экологии
© Myung J. ChunФлаг США
© Myung J. Chun
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Центр содержания мигрантов "Аллигаторовый Алькатрас" в США, известный своими суровыми условиями содержания и соседством с дикими животными, может быть закрыт из-за экологических нарушений при его создании, сообщает телеканал ABC.
"Известный рептилиями, обитающими на близлежащих болотах, центр содержания мигрантов под названием "Аллигаторовый Алькатрас" может быть закрыт из-за опасений по поводу некоторых менее известных обитателей этого района - летучих мышей, пантер и аистов Эверглейдс", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что помимо возможного негативного влияния центра на экологию района, при обсуждении его возможного закрытия будет затронута тема содержания задержанных, которые находятся в нечеловеческих условиях, включая затопленные помещения, испорченную еду и изнуряющую жару.
Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название "Аллигаторовый Алькатрас" по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший приветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных незаконных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас. В мае Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма, и пока неясно, каковы будут расходы, однако власти США рассматривают три возможных варианта.