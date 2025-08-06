https://ria.ru/20250806/ssha-2033595377.html

В США выступили с заявление накануне визита Уиткоффа в Москву

В США выступили с заявление накануне визита Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 06.08.2025

В США выступили с заявление накануне визита Уиткоффа в Москву

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не сможет уберечь Украину от поражения, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:46:00+03:00

2025-08-06T03:46:00+03:00

2025-08-06T13:50:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

стив уиткофф

дэниел дэвис

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033657387_0:103:2960:1769_1920x0_80_0_0_d37537ea523d6e6750dd1f2b3851a5b3.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не сможет уберечь Украину от поражения, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Нет ни единого шанса, что Россия подчинится тем условиям, которые он (Уиткофф. — Прим. ред.) предложит. Они (Русские. — Прим. ред.) не сделают этого, а продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта", — считает он.По словам эксперта, Владимиру Зеленскому стоит признать территориальные потери пока у него есть такая возможность, потому что при полном поражении никто у главы киевского режима ничего спрашивать не будет."У него пока есть возможность закончить этот долгий конфликт до того, как Украина будет полностью разгромлена", — резюмировал Дэвис.В понедельник президента США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник может посетить Россию в среду или в четверг. В Кремле допустили такой визит и подчеркнули, что Москва считает контакты со Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными.Это будет уже пятый визит дипломата в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033403300.html

https://ria.ru/20250805/peskov-2033566490.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, стив уиткофф, дэниел дэвис, владимир зеленский