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В США выступили с заявление накануне визита Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 06.08.2025
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03:46 06.08.2025 (обновлено: 13:50 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ssha-2033595377.html
В США выступили с заявление накануне визита Уиткоффа в Москву
В США выступили с заявление накануне визита Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 06.08.2025
В США выступили с заявление накануне визита Уиткоффа в Москву
Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не сможет уберечь Украину от поражения, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:46:00+03:00
2025-08-06T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не сможет уберечь Украину от поражения, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Нет ни единого шанса, что Россия подчинится тем условиям, которые он (Уиткофф. — Прим. ред.) предложит. Они (Русские. — Прим. ред.) не сделают этого, а продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта", — считает он.По словам эксперта, Владимиру Зеленскому стоит признать территориальные потери пока у него есть такая возможность, потому что при полном поражении никто у главы киевского режима ничего спрашивать не будет."У него пока есть возможность закончить этот долгий конфликт до того, как Украина будет полностью разгромлена", — резюмировал Дэвис.В понедельник президента США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник может посетить Россию в среду или в четверг. В Кремле допустили такой визит и подчеркнули, что Москва считает контакты со Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными.Это будет уже пятый визит дипломата в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033403300.html
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в мире, сша, россия, москва, стив уиткофф, дэниел дэвис, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский
В США выступили с заявление накануне визита Уиткоффа в Москву

Подполковник Дэвис: визит Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения

© Getty Images / Andrew HarnikСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву не сможет уберечь Украину от поражения, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Нет ни единого шанса, что Россия подчинится тем условиям, которые он (Уиткофф. — Прим. ред.) предложит. Они (Русские. — Прим. ред.) не сделают этого, а продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта", — считает он.
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По словам эксперта, Владимиру Зеленскому стоит признать территориальные потери пока у него есть такая возможность, потому что при полном поражении никто у главы киевского режима ничего спрашивать не будет.
«
"У него пока есть возможность закончить этот долгий конфликт до того, как Украина будет полностью разгромлена", — резюмировал Дэвис.
В понедельник президента США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник может посетить Россию в среду или в четверг. В Кремле допустили такой визит и подчеркнули, что Москва считает контакты со Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными.
Это будет уже пятый визит дипломата в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.
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В миреСШАРоссияМоскваСтив УиткоффДэниел ДэвисВладимир Зеленский
 
 
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