https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033799189.html

Спецоперация, 6 августа: Путин провел переговоры с Уиткоффом

Спецоперация, 6 августа: Путин провел переговоры с Уиткоффом - РИА Новости, 06.08.2025

Спецоперация, 6 августа: Путин провел переговоры с Уиткоффом

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в среду в Москву, в Кремле он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, их беседа... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:20:00+03:00

2025-08-06T19:20:00+03:00

2025-08-06T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в среду в Москву, в Кремле он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, их беседа продолжалась около трёх часов. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, на встрече обсуждались украинский кризис и перспективы возможного развития сотрудничества между США и Россией. Других подробностей он не привёл, сославшись на то, что Уиткофф ещё не доложил о результатах разговора Трампу. Как сообщил журналист портала Axios со ссылкой на источники, Трамп, как ожидается, может поговорить с Владимиром Зеленским в среду после встречи Путина и Уиткоффа. Потери ВСУ Российские группировки войск, как следует из сводки Минобороны, опубликованной в среду, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1155 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трёх танков, 13 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий. Также уничтожены 16 складов боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества, 13 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 244 беспилотника самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника в юго-западной части Чёрного моря. Свидетельства убийств Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что компетентные органы уже собрали десятки свидетельств убийств украинскими военными мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра во время активных боев. По его словам, назвать точную цифру сейчас нельзя, а более-менее точные данные появятся через месяцы. Мирошник уточнил, что украинские боевики расстреливали людей, которые пытались перейти через линию фронта и спрятаться на территории, контролируемой российскими войсками. Украинские войска обстреляли промзону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской АЭС, в зданиях выбиты окна, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ЗАЭС. Такие обстрелы назвали в пресс-службе абсолютно недопустимыми, но констатировали, что они стали частью опасной тенденции. Будут ли санкции Трамп заявил, что хочет вывести США из украинского конфликта, который, по его словам, возник из-за его предшественника, экс-главы Белого дома Джо Байдена. В то же время, как сообщила газета New York Post со ссылкой на источник, США могут и вовсе не ввести санкции по истечении обозначенного ранее Трампом срока на урегулирование конфликта. Источник издания аргументировал это тем, что для нынешнего американского президента заключение сделки - "всегда наиболее предпочтительный исход", и администрация американского президента "настойчиво добивается" её. В среду министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Как указано на официальном сайте МИД КНР, Ван И заявил, что Китай готов вместе с Бразилией продолжать способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Сейчас, по его словам, процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап. Портал Defense News сообщил, что военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США. В связи с этим армия разрабатывает новую стратегию до 2040 года, в рамках которой планируется нарастить потенциал в области противовоздушной и противоракетной обороны на 30%. Позиции ВСУ в Харьковской области Суд на Украине запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка в Киевской области, против которого выступали местные власти и жители, сообщило украинское агентство УНИАН. В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на липцовском участке фронта Харьковской области на восполнение потерь. Кроме того, в украинскую армию вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы Харьковской области. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в подконтрольном ВСУ Запорожье были поражены пункт временной дислокации украинских военнослужащих и хранилища с артиллерийскими орудиями и боекомплектом. Кроме того, по его словам, в подконтрольном Киеву Херсоне удары нанесены по пунктам управления ВСУ и инженерным группам. В Харьковской области под удар попало подразделение украинских военных с тяжелой техникой, а в Сумах подстанция и логистические пути ВСУ. Помимо этого, по словам Лебедева, в Одесской области уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, где, предположительно, находились иностранные наёмники.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html

https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

https://ria.ru/20250806/zelenskiy-2033746135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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