https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033607021.html

На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники

На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники - РИА Новости, 06.08.2025

На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники

Несколько единиц украинской бронетехники западного образца уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:37:00+03:00

2025-08-06T07:37:00+03:00

2025-08-06T07:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Несколько единиц украинской бронетехники западного образца уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "За сутки отражены 10 контратак противника в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки. Уничтожено несколько единиц бронетехники западного образца", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что после ночной неудачной попытки вернуть утраченные позиции ВСУ активных действий не предпринимали и сосредоточили усилия на восполнении потерь штурмовых подразделений (80 одшбр, 225 ошп, 425 ошп и др.)

https://ria.ru/20250806/razvedchiki-2033604822.html

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безопасность, вооруженные силы украины