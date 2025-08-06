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На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033607021.html
На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники
На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники - РИА Новости, 06.08.2025
На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники
Несколько единиц украинской бронетехники западного образца уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:37:00+03:00
2025-08-06T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Несколько единиц украинской бронетехники западного образца уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "За сутки отражены 10 контратак противника в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки. Уничтожено несколько единиц бронетехники западного образца", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что после ночной неудачной попытки вернуть утраченные позиции ВСУ активных действий не предпринимали и сосредоточили усилия на восполнении потерь штурмовых подразделений (80 одшбр, 225 ошп, 425 ошп и др.)
https://ria.ru/20250806/razvedchiki-2033604822.html
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безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники

На Сумском направлении уничтожили несколько единиц западной бронетехники

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Несколько единиц украинской бронетехники западного образца уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"За сутки отражены 10 контратак противника в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки. Уничтожено несколько единиц бронетехники западного образца", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что после ночной неудачной попытки вернуть утраченные позиции ВСУ активных действий не предпринимали и сосредоточили усилия на восполнении потерь штурмовых подразделений (80 одшбр, 225 ошп, 425 ошп и др.)
Позиции в пригороде Волчанска, откуда украинские военные вели обстрелы территорий Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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