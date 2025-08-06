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Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 06.08.2025 (обновлено: 09:02 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033598848.html
Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ
Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ
Десантники группировки войск "Днепр" ликвидировали несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:04:00+03:00
2025-08-06T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 6 авг — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" ликвидировали несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны."Последовательными ударами операторы БПЛА Ульяновского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожили автомашины, &lt;...&gt; а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ с личным составом", — заявили в ведомстве.Украинские националисты использовали транспорт для перевозки солдат и военного назначения.Налаженное снабжение ударными беспилотниками позволяет десантникам и днем и ночью уничтожать блиндажи и огневые позиции боевиков, живую силу, наблюдательные пункты, пункты управления и автотранспорт ВСУ, подчеркнули в Минобороны.По его данным, военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью дронов только за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам противника на правобережье Днепра.
https://ria.ru/20250804/saldo-2033157567.html
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днепр (река)
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безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ

Минобороны: десантники уничтожили несколько машин и пунктов дислокации ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГЕНИЧЕСК, 6 авг — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" ликвидировали несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"Последовательными ударами операторы БПЛА Ульяновского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожили автомашины, <...> а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ с личным составом", — заявили в ведомстве.
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Украинские националисты использовали транспорт для перевозки солдат и военного назначения.
Налаженное снабжение ударными беспилотниками позволяет десантникам и днем и ночью уничтожать блиндажи и огневые позиции боевиков, живую силу, наблюдательные пункты, пункты управления и автотранспорт ВСУ, подчеркнули в Минобороны.
По его данным, военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью дронов только за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам противника на правобережье Днепра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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