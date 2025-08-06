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Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ
Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ
Десантники группировки войск "Днепр" ликвидировали несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:04:00+03:00
2025-08-06T05:04:00+03:00
2025-08-06T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ГЕНИЧЕСК, 6 авг — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" ликвидировали несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны."Последовательными ударами операторы БПЛА Ульяновского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожили автомашины, <...> а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ с личным составом", — заявили в ведомстве.Украинские националисты использовали транспорт для перевозки солдат и военного назначения.Налаженное снабжение ударными беспилотниками позволяет десантникам и днем и ночью уничтожать блиндажи и огневые позиции боевиков, живую силу, наблюдательные пункты, пункты управления и автотранспорт ВСУ, подчеркнули в Минобороны.По его данным, военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью дронов только за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам противника на правобережье Днепра.
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безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ
Минобороны: десантники уничтожили несколько машин и пунктов дислокации ВСУ