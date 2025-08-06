https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033598848.html

Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ

Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ

Десантники группировки войск "Днепр" ликвидировали несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:04:00+03:00

2025-08-06T05:04:00+03:00

2025-08-06T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 6 авг — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" ликвидировали несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны."Последовательными ударами операторы БПЛА Ульяновского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожили автомашины, <...> а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ с личным составом", — заявили в ведомстве.Украинские националисты использовали транспорт для перевозки солдат и военного назначения.Налаженное снабжение ударными беспилотниками позволяет десантникам и днем и ночью уничтожать блиндажи и огневые позиции боевиков, живую силу, наблюдательные пункты, пункты управления и автотранспорт ВСУ, подчеркнули в Минобороны.По его данным, военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью дронов только за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам противника на правобережье Днепра.

https://ria.ru/20250804/saldo-2033157567.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

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безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)