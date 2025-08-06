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Боец ВС России вынес на себе более 30 раненых в боях под Купянском

Боец ВС России вынес на себе более 30 раненых в боях под Купянском - РИА Новости, 06.08.2025

Боец ВС России вынес на себе более 30 раненых в боях под Купянском

Боец с позывным "Пророк" вынес на себе больше 30 раненых в боях под Купянском в Харьковской области, рассказал РИА Новости его сослуживец "Том". РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:32:00+03:00

2025-08-06T03:32:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Боец с позывным "Пророк" вынес на себе больше 30 раненых в боях под Купянском в Харьковской области, рассказал РИА Новости его сослуживец "Том". "Всего за бои под Купянском "Пророк" вынес свыше 30 человек, кто не мог самостоятельно перемещаться. А сосчитать, кто самостоятельно ходил и кому он оказал помощь, я даже не решусь", - рассказал "Том" РИА Новости. С его слов, "Пророк" - не штатный медик. Он служит в мотострелковой дивизии группировки "Запад", в расчете БПЛА. "Пророк" недавно за один только день вынес на себе двух тяжелораненых и двоих средней тяжести. Он шел на боевое задание, их заметили дроны ВСУ. Начались сбросы гранат с БПЛА. Один из дронов прижал наших бойцов к земле и опустился ниже. "Пророк" заметил, что он пуст и у него есть время 3-5 минут, пока не прилетит следующая "партия". Первыми он вынес к медикам тяжелораненых, позже спас легкораненых. У всех кровотечение было остановлено "турникетами" (разновидность жгута – ред.). Он и сам остался жив, и людей спас", - рассказал "Том". Он добавил, что ВСУ, видимо, не ожидали что, что "Пророк" знает характеристики дронов и траекторию полета боеприпасов. Однако это помогло ему не получить самому ранений и спасти товарищей. Купянск — город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 километрах по прямой и 110 километрах по трассе от Харькова, один из ключевых опорных пунктов украинской обороны на этом участке фронта.

https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033586890.html

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