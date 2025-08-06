Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в России и по видеосвязи открыл новые инфраструктурные и социальные объекты в нескольких регионах. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Глава государства поздравил работников и ветеранов стройкомплекса с предстоящим профессиональным праздником.
- В строительном секторе сегодня заняты миллионы людей, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты.
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"Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей".
- В России с 2019 года построили около 630 миллионов квадратных метров жилья, что позволило более чем 25 миллионам российских семей улучшить жилищные условия.
- Строительная отрасль — один из локомотивов экономики.
- Президент выразил уверенность, что строительный комплекс выполнит на отлично все поставленные задачи. Он также отметил хорошие темпы и в дорожном строительстве.
- Практически по всей России развернута стройка, работа идет активно. Возводятся инфраструктурные, жилые и производственные объекты, расселяется аварийное жилье.
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"Особо отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий — Донбасса и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура".
Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях. Среди них:
- школа на 604 места в дагестанском поселке Шамхал;
- детский сад на 120 мест в городе Копейск Челябинской области;
- новый зоопарк в Перми;
- набережная реки Амур в Комсомольске-на-Амуре;
- путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча на автомобильной дороге Брянск — Новозыбков — Унеча в Брянской области.
В предстоящее воскресенье, 10 августа, в России отмечается День строителя.
Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России
7 августа 2024, 14:20