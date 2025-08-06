https://ria.ru/20250806/soveschanie-2033794466.html

Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России

Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России - РИА Новости, 06.08.2025

Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в России и по видеосвязи открыл новые инфраструктурные и социальные объекты... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:49:00+03:00

2025-08-06T18:49:00+03:00

2025-08-06T20:20:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в России и по видеосвязи открыл новые инфраструктурные и социальные объекты в нескольких регионах. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей"."Особо отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий — Донбасса и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура".Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях. Среди них:В предстоящее воскресенье, 10 августа, в России отмечается День строителя.

https://ria.ru/20250327/putin-2007803647.html

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россия, владимир путин, общество