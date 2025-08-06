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Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России - РИА Новости, 06.08.2025
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18:49 06.08.2025 (обновлено: 20:20 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/soveschanie-2033794466.html
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России - РИА Новости, 06.08.2025
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в России и по видеосвязи открыл новые инфраструктурные и социальные объекты... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:49:00+03:00
2025-08-06T20:20:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в России и по видеосвязи открыл новые инфраструктурные и социальные объекты в нескольких регионах. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.&quot;Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей&quot;.&quot;Особо отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий — Донбасса и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура&quot;.Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях. Среди них:В предстоящее воскресенье, 10 августа, в России отмечается День строителя.
https://ria.ru/20250327/putin-2007803647.html
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Путин на открытии новых объектов, построенных в регионах России
Президент по видеосвязи принимает участие в открытии новых объектов, построенных в регионах России
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Владимир Путин о главной цели
Владимир Путин о главной цели
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Путин: cтроительная отрасль является одним из локомотивов российской экономики
Путин: cтроительная отрасль является одним из локомотивов российской экономики
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Путин о строительстве в новых регионах
Путин о строительстве в новых регионах
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество

Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли в России и по видеосвязи открыл новые инфраструктурные и социальные объекты в нескольких регионах. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Глава государства поздравил работников и ветеранов стройкомплекса с предстоящим профессиональным праздником.
  • В строительном секторе сегодня заняты миллионы людей, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты.
«

"Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • В России с 2019 года построили около 630 миллионов квадратных метров жилья, что позволило более чем 25 миллионам российских семей улучшить жилищные условия.
  • Строительная отрасль — один из локомотивов экономики.
  • Президент выразил уверенность, что строительный комплекс выполнит на отлично все поставленные задачи. Он также отметил хорошие темпы и в дорожном строительстве.
  • Практически по всей России развернута стройка, работа идет активно. Возводятся инфраструктурные, жилые и производственные объекты, расселяется аварийное жилье.
«

"Особо отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий — Донбасса и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях. Среди них:
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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  • школа на 604 места в дагестанском поселке Шамхал;
  • детский сад на 120 мест в городе Копейск Челябинской области;
  • новый зоопарк в Перми;
  • набережная реки Амур в Комсомольске-на-Амуре;
  • путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча на автомобильной дороге Брянск — Новозыбков — Унеча в Брянской области.
В предстоящее воскресенье, 10 августа, в России отмечается День строителя.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин рассказал о масштабных задачах строительной отрасли в России
7 августа 2024, 14:20
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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