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Более 100 проектов строят и ремонтируют по госпрограммам на Смоленщине
Более 100 проектов строят и ремонтируют по госпрограммам на Смоленщине - РИА Новости, 06.08.2025
Более 100 проектов строят и ремонтируют по госпрограммам на Смоленщине
В Смоленской области более 100 объектов строят или ремонтируют по 23 федеральным и региональным программам, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:31:00+03:00
2025-08-06T16:31:00+03:00
2025-08-06T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Смоленской области более 100 объектов строят или ремонтируют по 23 федеральным и региональным программам, сообщил губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что строительство и ремонт объектов инфраструктуры держит на контроле. Многие проекты реализуют в регионе при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. "Сейчас в регионе более сотни объектов строительства и ремонта, работы ведутся по 23 федеральным и региональным программам. В числе объектов - Смоленская областная детская клиническая больница, новый корпус Смоленской областной клинической психиатрической больницы, детские сады в Миловидово и на Краснинском шоссе в Смоленске, капремонт гидротехнических сооружений в деревне Болотово Хиславичского округа, реконструкция теплосети 4-го магистрального трубопровода в Заднепровском районе областного центра и многие другие", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что по большинству из них выполнение в соответствии с планом, а 85% проектов находятся в зеленой зоне Минстроя РФ, который координирует это направление. "Поручил усилить работу по остальным объектам. Детские сады, школы, больницы, жилые дома, объекты ЖКХ и благоустройства – все это создаем и модернизируем для наших жителей, поэтому важно выполнить все качественно и в срок", - подчеркнул он.
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василий анохин, смоленская область, смоленск, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Смоленск, Россия
Более 100 проектов строят и ремонтируют по госпрограммам на Смоленщине
Свыше 100 проектов строят и ремонтируют по госпрограммам в Смоленской области
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Смоленской области более 100 объектов строят или ремонтируют по 23 федеральным и региональным программам, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он уточнил, что строительство и ремонт объектов инфраструктуры держит на контроле. Многие проекты реализуют в регионе при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас в регионе более сотни объектов строительства и ремонта, работы ведутся по 23 федеральным и региональным программам. В числе объектов - Смоленская областная детская клиническая больница, новый корпус Смоленской областной клинической психиатрической больницы, детские сады в Миловидово и на Краснинском шоссе в Смоленске, капремонт гидротехнических сооружений в деревне Болотово Хиславичского округа, реконструкция теплосети 4-го магистрального трубопровода в Заднепровском районе областного центра и многие другие", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что по большинству из них выполнение в соответствии с планом, а 85% проектов находятся в зеленой зоне Минстроя РФ, который координирует это направление.
"Поручил усилить работу по остальным объектам. Детские сады, школы, больницы, жилые дома, объекты ЖКХ и благоустройства – все это создаем и модернизируем для наших жителей, поэтому важно выполнить все качественно и в срок", - подчеркнул он.