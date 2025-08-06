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Строительство логистического центра Wildberries началось в Смоленске - РИА Новости, 06.08.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:48 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/smolensk-2033703265.html
Строительство логистического центра Wildberries началось в Смоленске
Строительство логистического центра Wildberries началось в Смоленске - РИА Новости, 06.08.2025
Строительство логистического центра Wildberries началось в Смоленске
Активная фаза строительства логистического центра Wildberries стартовала в Заднепровском районе Смоленска, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:48:00+03:00
2025-08-06T13:48:00+03:00
смоленская область
wildberries
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Активная фаза строительства логистического центра Wildberries стартовала в Заднепровском районе Смоленска, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, строители готовят территорию и устанавливают сваи для будущего фундамента здания. Анохин напомнил, что соглашение о реализации инвестпроекта с ООО "РВБ" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Работы пройдут в несколько этапов. Так, будет возведен распределительный комплекс общей площадью порядка 180 тысяч квадратных метров. Большую часть площади займут складские помещения. "Крупный логистический комплекс будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в нашей области. Предприниматели значительно сократят логистические расходы, сроки доставки товаров покупателям, а также смогут выйти на рынки других регионов", – отметил в своем телеграм-канале Анохин. Он подчеркнул, что ранее строители приступили к строительству новой автодороги, которая соединит логистический комплекс с Минским шоссе. Трасса протяженностью порядка 7 километров пройдет в обход СНТ "Подснежники", Скрипрова, Анастасьина, Дивасов и других населенных пунктов.
https://ria.ru/20250805/anokhin-2033415926.html
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wildberries, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Wildberries, Смоленск, Василий Анохин
Строительство логистического центра Wildberries началось в Смоленске

В Смоленске начали строить новый логистический центр Wildberries

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкWildberries
Wildberries - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Активная фаза строительства логистического центра Wildberries стартовала в Заднепровском районе Смоленска, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, строители готовят территорию и устанавливают сваи для будущего фундамента здания. Анохин напомнил, что соглашение о реализации инвестпроекта с ООО "РВБ" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.
Работы пройдут в несколько этапов. Так, будет возведен распределительный комплекс общей площадью порядка 180 тысяч квадратных метров. Большую часть площади займут складские помещения.
"Крупный логистический комплекс будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в нашей области. Предприниматели значительно сократят логистические расходы, сроки доставки товаров покупателям, а также смогут выйти на рынки других регионов", – отметил в своем телеграм-канале Анохин.
Он подчеркнул, что ранее строители приступили к строительству новой автодороги, которая соединит логистический комплекс с Минским шоссе. Трасса протяженностью порядка 7 километров пройдет в обход СНТ "Подснежники", Скрипрова, Анастасьина, Дивасов и других населенных пунктов.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Анохин посетил с рабочим визитом два предприятия Смоленской области
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Смоленская областьWildberriesСмоленскВасилий Анохин
 
 
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