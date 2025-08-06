https://ria.ru/20250806/smolensk-2033703265.html

Строительство логистического центра Wildberries началось в Смоленске

Строительство логистического центра Wildberries началось в Смоленске - РИА Новости, 06.08.2025

Строительство логистического центра Wildberries началось в Смоленске

Активная фаза строительства логистического центра Wildberries стартовала в Заднепровском районе Смоленска, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:48:00+03:00

2025-08-06T13:48:00+03:00

2025-08-06T13:48:00+03:00

смоленская область

wildberries

смоленск

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Активная фаза строительства логистического центра Wildberries стартовала в Заднепровском районе Смоленска, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, строители готовят территорию и устанавливают сваи для будущего фундамента здания. Анохин напомнил, что соглашение о реализации инвестпроекта с ООО "РВБ" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Работы пройдут в несколько этапов. Так, будет возведен распределительный комплекс общей площадью порядка 180 тысяч квадратных метров. Большую часть площади займут складские помещения. "Крупный логистический комплекс будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в нашей области. Предприниматели значительно сократят логистические расходы, сроки доставки товаров покупателям, а также смогут выйти на рынки других регионов", – отметил в своем телеграм-канале Анохин. Он подчеркнул, что ранее строители приступили к строительству новой автодороги, которая соединит логистический комплекс с Минским шоссе. Трасса протяженностью порядка 7 километров пройдет в обход СНТ "Подснежники", Скрипрова, Анастасьина, Дивасов и других населенных пунктов.

https://ria.ru/20250805/anokhin-2033415926.html

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

wildberries, смоленск, василий анохин