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Слуцкий оценил визит спецпосланника США в Россию - РИА Новости, 06.08.2025
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18:22 06.08.2025 (обновлено: 18:35 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/slutskij-2033788638.html
Слуцкий оценил визит спецпосланника США в Россию
Слуцкий оценил визит спецпосланника США в Россию - РИА Новости, 06.08.2025
Слуцкий оценил визит спецпосланника США в Россию
Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ важен и своевременен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:22:00+03:00
2025-08-06T18:35:00+03:00
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сша
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москва
стив уиткофф
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ важен и своевременен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В среду в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, соответствующие сигналы, в свою очередь, получены и от американского президента Дональда Трампа. "Диалог - основная составляющая как процесса восстановления российско-американских отношений, так и процесса кризисного урегулирования. С этой точки зрения визит спецпредставителя президента США, безусловно, важен и своевременен", - сказал агентству Слуцкий. Депутат отметил, что на повестке встречи были самые серьезные вопросы. "Переданы, как сообщили в Кремле, соответствующие сигналы, но о характере итогов можно будет судить, исходя из дальнейшего развития событий", - заключил Слуцкий.
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в мире, сша, россия, москва, стив уиткофф, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф
В мире, США, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ
Слуцкий оценил визит спецпосланника США в Россию

Слуцкий назвал визит Уиткоффа в Россию важным

© AP Photo / Jacquelyn MartinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в РФ важен и своевременен, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и РФ, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, соответствующие сигналы, в свою очередь, получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Диалог - основная составляющая как процесса восстановления российско-американских отношений, так и процесса кризисного урегулирования. С этой точки зрения визит спецпредставителя президента США, безусловно, важен и своевременен", - сказал агентству Слуцкий.
Депутат отметил, что на повестке встречи были самые серьезные вопросы.
"Переданы, как сообщили в Кремле, соответствующие сигналы, но о характере итогов можно будет судить, исходя из дальнейшего развития событий", - заключил Слуцкий.
Ушаков о приезде Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Уиткоффа
Вчера, 15:30
 
В миреСШАРоссияМоскваСтив УиткоффЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФ
 
 
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