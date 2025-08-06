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Греция и Египет призвали Сирию обеспечить безопасность христиан - РИА Новости, 06.08.2025
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23:03 06.08.2025 (обновлено: 23:04 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/siriya-2033818615.html
Греция и Египет призвали Сирию обеспечить безопасность христиан
Греция и Египет призвали Сирию обеспечить безопасность христиан - РИА Новости, 06.08.2025
Греция и Египет призвали Сирию обеспечить безопасность христиан
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис и его египетский коллега Бадр Абдель Аты призвали сирийские власти принять меры по обеспечению безопасности... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:03:00+03:00
2025-08-06T23:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис и его египетский коллега Бадр Абдель Аты призвали сирийские власти принять меры по обеспечению безопасности христиан в Сирии. "Мы осуждаем недавние нападения на гражданское население и религиозные объекты на юге Сирии. И мы призываем переходное правительство страны принять все необходимые превентивные и репрессивные меры для обеспечения безопасности всего населения, особенно христиан и всех религиозных и этнических общин", - приводятся слова Герапетритиса в заявлении по итогам встречи министров на сайте министерства иностранных дел. Кроме того, Герапетритис и его египетский коллега обсудили в рамках встречи ситуацию в секторе Газа, определение морской границы с Ливией в Средиземном море, вопросы нелегальной миграции и статус монастыря Святой Екатерины на Синае. В июне террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна".* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сирия, греция, египет
В мире, Сирия, Греция, Египет
Греция и Египет призвали Сирию обеспечить безопасность христиан

Греция и Египет призвали сирийские власти обеспечить безопасность христиан

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис и его египетский коллега Бадр Абдель Аты призвали сирийские власти принять меры по обеспечению безопасности христиан в Сирии.
"Мы осуждаем недавние нападения на гражданское население и религиозные объекты на юге Сирии. И мы призываем переходное правительство страны принять все необходимые превентивные и репрессивные меры для обеспечения безопасности всего населения, особенно христиан и всех религиозных и этнических общин", - приводятся слова Герапетритиса в заявлении по итогам встречи министров на сайте министерства иностранных дел.
Кроме того, Герапетритис и его египетский коллега обсудили в рамках встречи ситуацию в секторе Газа, определение морской границы с Ливией в Средиземном море, вопросы нелегальной миграции и статус монастыря Святой Екатерины на Синае.
В июне террорист устроил взрыв в церкви святого Илии в Дамаске, в районе Дувейла. По последним данным минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 ранены. Согласно заявлению МВД САР, смертник, организовавший теракт, относился к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), позже ответственность за теракт в церкви взяла на себя близкая к ИГ* группировка "Сарайя Ансар ас-Сунна".
* Запрещенная в России террористическая организация
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