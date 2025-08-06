https://ria.ru/20250806/sijjarto-2033744599.html

Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины

Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины - РИА Новости, 06.08.2025

Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины

Министры иностранных дел стран ЕС на каждом заседании пытаются представить поддержку Украины как моральную необходимость, потому что она якобы их защищает, но... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:59:00+03:00

2025-08-06T15:59:00+03:00

2025-08-06T15:59:00+03:00

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петер сийярто

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 6 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС на каждом заседании пытаются представить поддержку Украины как моральную необходимость, потому что она якобы их защищает, но это ложь, на европейские страны никто не нападал, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы уже три с половиной года слушаем, как украинцы защищают Европу, но это большая ложь. Украинцы нас не защищают, потому что никто на нас не нападал... Они (министры стран ЕС - ред.) пытаются создать ощущение чувства вины, при котором мы воспринимаем необходимость поддержки Украины как некую духовную обязанность. Но это не так, Украина не защищает нас", - сказал Сийярто в эфире интернет-программы "Борцовский час". Министр сообщил, что каждое заседание глав МИД стран ЕС начинается с выступления украинского министра, который перечисляет свои требования и жалуется, что европейские поставки денег и оружия недостаточны и идут слишком медленно. "А потом начинается самобичевание. Коллеги из Евросоюза говорят, что мы делаем очень мало, надо делать гораздо больше, мы медленные, мы слабые, мы плохие, потому что нам следует гораздо активнее поддерживать Украину", - отметил Сийярто. По его словам, сам он в такие моменты мысленно подсчитывает, сколько сотен миллиардов евро деньгами, оружием и "неизвестно чем ещё" они уже отправили на Украину, и как они разрушили европейскую экономику и конкурентоспособность, но даже этого недостаточно. Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

https://ria.ru/20250518/es-2017721115.html

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в мире, украина, европа, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз