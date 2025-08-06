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Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины - РИА Новости, 06.08.2025
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15:59 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/sijjarto-2033744599.html
Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины
Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины - РИА Новости, 06.08.2025
Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины
Министры иностранных дел стран ЕС на каждом заседании пытаются представить поддержку Украины как моральную необходимость, потому что она якобы их защищает, но... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:59:00+03:00
2025-08-06T15:59:00+03:00
в мире
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венгрия
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 6 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС на каждом заседании пытаются представить поддержку Украины как моральную необходимость, потому что она якобы их защищает, но это ложь, на европейские страны никто не нападал, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы уже три с половиной года слушаем, как украинцы защищают Европу, но это большая ложь. Украинцы нас не защищают, потому что никто на нас не нападал... Они (министры стран ЕС - ред.) пытаются создать ощущение чувства вины, при котором мы воспринимаем необходимость поддержки Украины как некую духовную обязанность. Но это не так, Украина не защищает нас", - сказал Сийярто в эфире интернет-программы "Борцовский час". Министр сообщил, что каждое заседание глав МИД стран ЕС начинается с выступления украинского министра, который перечисляет свои требования и жалуется, что европейские поставки денег и оружия недостаточны и идут слишком медленно. "А потом начинается самобичевание. Коллеги из Евросоюза говорят, что мы делаем очень мало, надо делать гораздо больше, мы медленные, мы слабые, мы плохие, потому что нам следует гораздо активнее поддерживать Украину", - отметил Сийярто. По его словам, сам он в такие моменты мысленно подсчитывает, сколько сотен миллиардов евро деньгами, оружием и "неизвестно чем ещё" они уже отправили на Украину, и как они разрушили европейскую экономику и конкурентоспособность, но даже этого недостаточно. Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html
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в мире, украина, европа, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Сийярто раскритиковал ЕС за поддержку Украины

Сийярто: ЕС пытается представить поддержку Украины как моральную обязанность

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС на каждом заседании пытаются представить поддержку Украины как моральную необходимость, потому что она якобы их защищает, но это ложь, на европейские страны никто не нападал, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы уже три с половиной года слушаем, как украинцы защищают Европу, но это большая ложь. Украинцы нас не защищают, потому что никто на нас не нападал... Они (министры стран ЕС - ред.) пытаются создать ощущение чувства вины, при котором мы воспринимаем необходимость поддержки Украины как некую духовную обязанность. Но это не так, Украина не защищает нас", - сказал Сийярто в эфире интернет-программы "Борцовский час".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии
18 мая, 19:50
Министр сообщил, что каждое заседание глав МИД стран ЕС начинается с выступления украинского министра, который перечисляет свои требования и жалуется, что европейские поставки денег и оружия недостаточны и идут слишком медленно.
"А потом начинается самобичевание. Коллеги из Евросоюза говорят, что мы делаем очень мало, надо делать гораздо больше, мы медленные, мы слабые, мы плохие, потому что нам следует гораздо активнее поддерживать Украину", - отметил Сийярто.
По его словам, сам он в такие моменты мысленно подсчитывает, сколько сотен миллиардов евро деньгами, оружием и "неизвестно чем ещё" они уже отправили на Украину, и как они разрушили европейскую экономику и конкурентоспособность, но даже этого недостаточно.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Сийярто назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе
18 мая, 20:00
 
В миреУкраинаЕвропаВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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