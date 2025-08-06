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В Швейцарии крупнейшая партия парламента выступает против сближения с НАТО - РИА Новости, 06.08.2025
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15:13 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/shveytsariya-2033725981.html
В Швейцарии крупнейшая партия парламента выступает против сближения с НАТО
В Швейцарии крупнейшая партия парламента выступает против сближения с НАТО - РИА Новости, 06.08.2025
В Швейцарии крупнейшая партия парламента выступает против сближения с НАТО
Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) настаивает на соблюдении нейтралитета и выступает против безоговорочного сближения... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:13:00+03:00
2025-08-06T15:13:00+03:00
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) настаивает на соблюдении нейтралитета и выступает против безоговорочного сближения страны с НАТО, говорится в документе, касающемся позиции партии в отношении нейтралитета, текст опубликован на партийном сайте. "Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину. "UDC требует постоянного вооруженного нейтралитета Швейцарии. UDC выступает против безоговорочного сближения страны с НАТО. Однако совместные учения, а также разовое сотрудничество, должны оставаться возможными", - сказано в документе. В партии считают, что вооруженный нейтралитет - лучшая гарантия будущего Швейцарии в условиях свободы, безопасности и самоопределения. "Нынешние дебаты о нейтралитете, которые часто разжигаются кругами, стремящимися к большей взаимосвязи с ЕС или даже НАТО, не должны приводить к легкомысленному отказу от этой исторически проверенной и стратегически ценной концепции или ее исчерпанию. Нейтралитет - это не препятствие, а главное преимущество Швейцарии в неопределенном мире", - считают в UDC. Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН в 2023 году указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20250804/shvejtsarija-2033329853.html
https://ria.ru/20250804/tramp-2033153493.html
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в мире, швейцария, нато, евросоюз
В мире, Швейцария, НАТО, Евросоюз
В Швейцарии крупнейшая партия парламента выступает против сближения с НАТО

Швейцарская партия UDC выступает против безоговорочного сближения страны с НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги Швейцарии
Флаги Швейцарии - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) настаивает на соблюдении нейтралитета и выступает против безоговорочного сближения страны с НАТО, говорится в документе, касающемся позиции партии в отношении нейтралитета, текст опубликован на партийном сайте.
"Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.
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"UDC требует постоянного вооруженного нейтралитета Швейцарии. UDC выступает против безоговорочного сближения страны с НАТО. Однако совместные учения, а также разовое сотрудничество, должны оставаться возможными", - сказано в документе.
В партии считают, что вооруженный нейтралитет - лучшая гарантия будущего Швейцарии в условиях свободы, безопасности и самоопределения.
"Нынешние дебаты о нейтралитете, которые часто разжигаются кругами, стремящимися к большей взаимосвязи с ЕС или даже НАТО, не должны приводить к легкомысленному отказу от этой исторически проверенной и стратегически ценной концепции или ее исчерпанию. Нейтралитет - это не препятствие, а главное преимущество Швейцарии в неопределенном мире", - считают в UDC.
Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН в 2023 году указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
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