В Швейцарии назвали присоединение к санкциям ЕС против России ошибкой
Швейцарская партия UDC считает ошибкой присоединение к санкциям ЕС против России
© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против России, которая нанесла ущерб национальным интересам, говорится в документе, касающемся позиции партии в отношении нейтралитета, текст опубликован на партийном сайте.
"Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.
"Автоматическое присоединение Федерального совета к санкциям ЕС против России стало серьезной ошибкой, которая подорвала традиционную роль Швейцарии как беспристрастного посредника и поставила под угрозу национальные интересы. Таким образом, Швейцария воспринимается одной из воюющих сторон как противник, что ограничивает ее возможности для оказания добрых услуг и делает ее потенциальной мишенью для гибридных нападений", - сказано в документе.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии сообщало, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.