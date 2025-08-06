https://ria.ru/20250806/shvejtsarija-2033725646.html

В Швейцарии назвали присоединение к санкциям ЕС против России ошибкой

В Швейцарии назвали присоединение к санкциям ЕС против России ошибкой - РИА Новости, 06.08.2025

В Швейцарии назвали присоединение к санкциям ЕС против России ошибкой

Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:05:00+03:00

2025-08-06T15:05:00+03:00

2025-08-06T15:05:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте "Демократический союз центра" (UDC) считает серьёзной ошибкой систематическое присоединение к санкциям ЕС против России, которая нанесла ущерб национальным интересам, говорится в документе, касающемся позиции партии в отношении нейтралитета, текст опубликован на партийном сайте. "Демократический союз центра" - крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину. "Автоматическое присоединение Федерального совета к санкциям ЕС против России стало серьезной ошибкой, которая подорвала традиционную роль Швейцарии как беспристрастного посредника и поставила под угрозу национальные интересы. Таким образом, Швейцария воспринимается одной из воюющих сторон как противник, что ограничивает ее возможности для оказания добрых услуг и делает ее потенциальной мишенью для гибридных нападений", - сказано в документе. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии сообщало, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.

https://ria.ru/20250806/turtsiya-2033604581.html

https://ria.ru/20250730/kitay-2032312317.html

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в мире, швейцария, россия, украина, сергей лавров, евросоюз, нато, оон