https://ria.ru/20250806/shturm-2033599121.html

Опубликованы кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском

Опубликованы кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 06.08.2025

Опубликованы кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском

Минобороны опубликовало кадры работы штурма лесопосадки военнослужащими Алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:06:00+03:00

2025-08-06T05:06:00+03:00

2025-08-06T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры работы штурма лесопосадки военнослужащими Алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. "Выполняя боевые задачи, военнослужащие скрытно подходят к хорошо замаскированным позициям противника, используя особенности местности для маскировки. Для уничтожения блиндажей и огневых точек штурмовики используют взрывные устройства повышенной мощности, забрасывая их в укрытия", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что все тактические действия штурмовых групп с воздуха корректируют операторы разведывательных БПЛА, подсказывая места нахождения противника.

https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033598990.html

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