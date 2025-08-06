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Опубликованы кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 06.08.2025
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05:06 06.08.2025
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Опубликованы кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском
Опубликованы кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 06.08.2025
Опубликованы кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском
Минобороны опубликовало кадры работы штурма лесопосадки военнослужащими Алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:06:00+03:00
2025-08-06T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры работы штурма лесопосадки военнослужащими Алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. "Выполняя боевые задачи, военнослужащие скрытно подходят к хорошо замаскированным позициям противника, используя особенности местности для маскировки. Для уничтожения блиндажей и огневых точек штурмовики используют взрывные устройства повышенной мощности, забрасывая их в укрытия", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что все тактические действия штурмовых групп с воздуха корректируют операторы разведывательных БПЛА, подсказывая места нахождения противника.
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Опубликованы кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском

Минобороны опубликовало кадры штурма укрепрайонов ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры работы штурма лесопосадки военнослужащими Алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" на красноармейском направлении.
"Выполняя боевые задачи, военнослужащие скрытно подходят к хорошо замаскированным позициям противника, используя особенности местности для маскировки. Для уничтожения блиндажей и огневых точек штурмовики используют взрывные устройства повышенной мощности, забрасывая их в укрытия", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что все тактические действия штурмовых групп с воздуха корректируют операторы разведывательных БПЛА, подсказывая места нахождения противника.
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