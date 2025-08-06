https://ria.ru/20250806/shor-2033640524.html

Шор выразил уверенность в скорой потери власти Санду

Шор выразил уверенность в скорой потери власти Санду - РИА Новости, 06.08.2025

Шор выразил уверенность в скорой потери власти Санду

Президент Молдавии Майя Санду в ближайшее время потеряет власть, и глава Гагаузии Евгения Гуцул будет освобождена, заявил лидер оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:54:00+03:00

2025-08-06T10:54:00+03:00

2025-08-06T11:02:00+03:00

молдавия

илан шор

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евгения гуцул

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гагаузия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в ближайшее время потеряет власть, и глава Гагаузии Евгения Гуцул будет освобождена, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор."Я уверен, что в ближайшее время мы снесем этот подлый и нечеловеческий режим и Гуцул будет освобождена", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/moldavija-2033570298.html

https://ria.ru/20250806/politolog-2033622199.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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молдавия, илан шор, майя санду, евгения гуцул, кишинев, гагаузия, в мире