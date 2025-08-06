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Шор выразил уверенность в скорой потери власти Санду - РИА Новости, 06.08.2025
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10:54 06.08.2025 (обновлено: 11:02 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/shor-2033640524.html
Шор выразил уверенность в скорой потери власти Санду
Шор выразил уверенность в скорой потери власти Санду - РИА Новости, 06.08.2025
Шор выразил уверенность в скорой потери власти Санду
Президент Молдавии Майя Санду в ближайшее время потеряет власть, и глава Гагаузии Евгения Гуцул будет освобождена, заявил лидер оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:54:00+03:00
2025-08-06T11:02:00+03:00
молдавия
илан шор
майя санду
евгения гуцул
кишинев
гагаузия
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в ближайшее время потеряет власть, и глава Гагаузии Евгения Гуцул будет освобождена, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор."Я уверен, что в ближайшее время мы снесем этот подлый и нечеловеческий режим и Гуцул будет освобождена", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/moldavija-2033570298.html
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молдавия, илан шор, майя санду, евгения гуцул, кишинев, гагаузия, в мире
Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Евгения Гуцул, Кишинев, Гагаузия, В мире
Шор выразил уверенность в скорой потери власти Санду

Шор выразил уверенность в освобождении Гуцул после скорой потери власти Санду

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в ближайшее время потеряет власть, и глава Гагаузии Евгения Гуцул будет освобождена, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Я уверен, что в ближайшее время мы снесем этот подлый и нечеловеческий режим и Гуцул будет освобождена", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Молдавские коммунисты назвали приговор Гуцул местью со стороны Санду
5 августа, 21:06
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.
Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Приднестровье назвали приговор Гуцул объявлением войны в Молдавии
Вчера, 09:36
 
МолдавияИлан ШорМайя СандуЕвгения ГуцулКишиневГагаузияВ мире
 
 
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