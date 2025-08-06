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Четыре новые школы откроют в Ростове-на-Дону в 2025 году - РИА Новости, 06.08.2025
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21:33 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/shkola-2033812690.html
Четыре новые школы откроют в Ростове-на-Дону в 2025 году
Четыре новые школы откроют в Ростове-на-Дону в 2025 году - РИА Новости, 06.08.2025
Четыре новые школы откроют в Ростове-на-Дону в 2025 году
Четыре новые школы откроют в Ростове-на-Дону в текущем году, еще две откроются после капитального ремонта, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:33:00+03:00
2025-08-06T21:33:00+03:00
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Четыре новые школы откроют в Ростове-на-Дону в текущем году, еще две откроются после капитального ремонта, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам доклада начальника управления образования Ростова. По его данным, основная задача создать комфортные и безопасные условия обучения для 136 тысяч юных ростовчан, которые будут учиться в школах. "В этом году мы открываем четыре новые школы на 5 011 мест. Еще после капремонта откроются две школы, а в школе №21 начали ремонт в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", - сказал он. Чтобы образовательный процесс не был нарушен, а ученикам было комфортно добираться до места учебы, будет организован подвоз 5-11 классов в школу №114. Ученики начальной школы будут обучаться в лицее №20. Скрябин поставил перед управлением образования и главами районов задачу проверить техническое оснащение образовательных организаций и уделить внимание благоустройству прилегающих территорий. Кроме того, он поручил управлению образования, главам районов и департаменту дорожного хозяйства привести в порядок все пешеходные переходы рядом с детскими садами и школами, а также организовать исправное уличное освещение. Особое внимание, по словам Скрябина, необходимо уделить 101-й школе, которая распахнет свои двери после капитального ремонта. Поскольку возле школы организован временный проезд, необходимо организовать безопасные подходы для школьников, добавил он.
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ростов-на-дону, ростов, александр скрябин
Ростов-на-Дону, Ростов, Александр Скрябин
Четыре новые школы откроют в Ростове-на-Дону в 2025 году

Скрябин: в Ростове-на-Дону в этом году откроют четыре новые школы

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг - РИА Новости. Четыре новые школы откроют в Ростове-на-Дону в текущем году, еще две откроются после капитального ремонта, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин по итогам доклада начальника управления образования Ростова.
По его данным, основная задача создать комфортные и безопасные условия обучения для 136 тысяч юных ростовчан, которые будут учиться в школах.
"В этом году мы открываем четыре новые школы на 5 011 мест. Еще после капремонта откроются две школы, а в школе №21 начали ремонт в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", - сказал он.
Чтобы образовательный процесс не был нарушен, а ученикам было комфортно добираться до места учебы, будет организован подвоз 5-11 классов в школу №114. Ученики начальной школы будут обучаться в лицее №20.
Скрябин поставил перед управлением образования и главами районов задачу проверить техническое оснащение образовательных организаций и уделить внимание благоустройству прилегающих территорий.
Кроме того, он поручил управлению образования, главам районов и департаменту дорожного хозяйства привести в порядок все пешеходные переходы рядом с детскими садами и школами, а также организовать исправное уличное освещение.
Особое внимание, по словам Скрябина, необходимо уделить 101-й школе, которая распахнет свои двери после капитального ремонта. Поскольку возле школы организован временный проезд, необходимо организовать безопасные подходы для школьников, добавил он.
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