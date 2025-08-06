https://ria.ru/20250806/shapsha-2033756041.html

Шапша поручил ускорить работу по внедрению ИТС в Калужской области

Шапша поручил ускорить работу по внедрению ИТС в Калужской области - РИА Новости, 06.08.2025

Шапша поручил ускорить работу по внедрению ИТС в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил ускорить внедрение интеллектуальной транспортной системы в регионе, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:37:00+03:00

2025-08-06T16:37:00+03:00

2025-08-06T16:37:00+03:00

калужская область

владислав шапша

калужская область

технологии

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КАЛУГА, 6 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил ускорить внедрение интеллектуальной транспортной системы в регионе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Сообщается, что Владислав Шапша провел совещание, на котором рассматривались вопросы развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на территории Калужской области. По данным областного правительства, внедрение ИТС ведется на территории региона с 2022 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", с 2025 года - в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы осуществляет Центр безопасности дорожного движения Калужской области. В настоящее время в Калуге и Обнинске на 61 светофорном объекте заменены 321 транспортный и 176 пешеходных светофоров, а также 34 вызывных пешеходных табло, установлено 269 детекторов транспорта. Произведена интеграция системы с региональными цифровыми платформами, а также с 37 метеостанциями. "На участках внедрения ИТС наблюдается увеличение средней скорости движения автотранспорта до 26 % и уменьшение среднего времени в пути в часы пик в рабочие дни до 27 %", - отметили на совещании. По оценке Владислава Шапши, министерством транспорта региона, Центром безопасности дорожного движения и муниципалитетами проделана огромная работа. "Результат виден. Но реализацию проекта надо ускорять. Количество машин растет, и без наращивания пропускной способности мы будем постоянно сталкиваться с транспортными проблемами", - сказал Шапша. Губернатор поручил ускорить работу по внедрению ИТС, а также внести предложения по изменению нормативно-правовой базы, которая регулирует данную сферу, для более быстрого и эффективного применения ИТС в жизни граждан, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20250801/shapsha-2032833642.html

калужская область

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владислав шапша, калужская область, технологии