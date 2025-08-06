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Мир на Украине возможен только "без подвохов", считает Сальдо - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/saldo-2033603939.html
Мир на Украине возможен только "без подвохов", считает Сальдо
Мир на Украине возможен только "без подвохов", считает Сальдо - РИА Новости, 06.08.2025
Мир на Украине возможен только "без подвохов", считает Сальдо
Мир на Украине возможен, но только после достижения поставленных президентом России целей спецоперации и на условиях, которые не будут предполагать "подвохов",... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:42:00+03:00
2025-08-06T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мир на Украине возможен, но только после достижения поставленных президентом России целей спецоперации и на условиях, которые не будут предполагать "подвохов", такое мнение в интервью РИА Новости выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Мира (на Украине - ред.) достичь возможно. Но, прежде чем мы пойдем на такой мир, долгий и понятный должен быть мир, без подвохов, без аналогии с Минскими соглашениями, которые долгое время обсуждались, а потом оказалось, что изначально были ловушкой. Прежде мы должны и обязаны, и мы достигнем целей специальной военной операции, которые поставлены верховным главнокомандующим. Потому что мир должен быть справедливым", - заявил Сальдо. По его мнению, справедливым мир будет только в том случае, если новые регионы останутся в составе Российской Федерации. "Именно те территории, на которых люди на референдуме проголосовали за возвращение, подчеркиваю, возвращение в состав Российской Федерации. Вот эти территории однозначно, конечно же, по справедливости и по мирному соглашению должны оставаться в России. Длительный и прочный мир, в моем понимании, это мир на нашей земле, на всей земле России и Украины... Мир - это когда есть взаимопонимание, а не перемирие. Когда идет сотрудничество, когда люди могут общаться между собой, объединяются семьи. Сейчас очень многие разделены", - отметил собеседник агентства. По словам Сальдо, сейчас Россия ведет "справедливую борьбу за то, чтобы восстановить наши границы, освободить нашу землю и умы людей, в которые вторглась западная пропаганда".
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в мире, украина, россия, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо
Мир на Украине возможен только "без подвохов", считает Сальдо

Сальдо: мир на Украине возможен только "без подвохов"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мир на Украине возможен, но только после достижения поставленных президентом России целей спецоперации и на условиях, которые не будут предполагать "подвохов", такое мнение в интервью РИА Новости выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мира (на Украине - ред.) достичь возможно. Но, прежде чем мы пойдем на такой мир, долгий и понятный должен быть мир, без подвохов, без аналогии с Минскими соглашениями, которые долгое время обсуждались, а потом оказалось, что изначально были ловушкой. Прежде мы должны и обязаны, и мы достигнем целей специальной военной операции, которые поставлены верховным главнокомандующим. Потому что мир должен быть справедливым", - заявил Сальдо.
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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По его мнению, справедливым мир будет только в том случае, если новые регионы останутся в составе Российской Федерации.
"Именно те территории, на которых люди на референдуме проголосовали за возвращение, подчеркиваю, возвращение в состав Российской Федерации. Вот эти территории однозначно, конечно же, по справедливости и по мирному соглашению должны оставаться в России. Длительный и прочный мир, в моем понимании, это мир на нашей земле, на всей земле России и Украины... Мир - это когда есть взаимопонимание, а не перемирие. Когда идет сотрудничество, когда люди могут общаться между собой, объединяются семьи. Сейчас очень многие разделены", - отметил собеседник агентства.
По словам Сальдо, сейчас Россия ведет "справедливую борьбу за то, чтобы восстановить наши границы, освободить нашу землю и умы людей, в которые вторглась западная пропаганда".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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