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Умер актер Малого театра Владимир Сафронов

Умер актер Малого театра Владимир Сафронов - РИА Новости, 06.08.2025

Умер актер Малого театра Владимир Сафронов

Народный артист России Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе Малого театра. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:52:00+03:00

2025-08-06T14:52:00+03:00

2025-08-06T17:45:00+03:00

культура

малый театр

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Народный артист России Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе Малого театра."В Малый театр пришла печальная новость – вчера, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога", — говорится в публикации.О дате и месте прощания театр сообщит позже.По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве. В 1962-м окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, затем служил в Первом московском областном драматическом театре и в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В 1972 году уже зрелым мастером пришел в Малый театр. На этой сцене он сыграл около 60 ролей. Сафронов много работал на телевидении, вел программы, посвященные Советской армии, "Впрок" на НТВ и "Экспертизу" на РТР. В кино снялся в 1967 году в фильме "Осенние свадьбы", сыграл также в нескольких сериалах, в том числе "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Звезда эпохи".В 1982 году Сафронов удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2006-м — народного артиста России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997).

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малый театр, россия