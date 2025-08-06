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Руденя поставил задачи по целевой подготовке в профобразовании Верхневолжья - РИА Новости, 06.08.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:20 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/rudenya-2033772575.html
Руденя поставил задачи по целевой подготовке в профобразовании Верхневолжья
Руденя поставил задачи по целевой подготовке в профобразовании Верхневолжья - РИА Новости, 06.08.2025
Руденя поставил задачи по целевой подготовке в профобразовании Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по развитию системы целевой подготовки в профобразовании региона, касающиеся взаимодействия с... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:20:00+03:00
2025-08-06T17:20:00+03:00
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по развитию системы целевой подготовки в профобразовании региона, касающиеся взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства молодых специалистов, обеспечения гарантий и достойных условий труда, сообщает пресс-служба правительства области. В среду Руденя провел совещание об организации целевого набора в государственных учреждениях среднего профессионального образования области. Это направление отвечает задачам президентского национального проекта "Молодежь и кадры". Он подчеркнул, что целевая подготовка в системе профобразования должна развиваться исходя из потребностей организаций и предприятий, перспектив развития территорий Верхневолжья. Сейчас наиболее востребованы профессии сфер экономики и промышленности, АПК, транспорта, образования, здравоохранения. Например, это швеи, слесари, сварщики, токари, медсестры, учителя, воспитатели, трактористы, водители и повара. С учетом требований рынка в колледжах вводятся новые специальности. В учебном году 2025/2026 в трех колледжах Тверской области – Вышневолоцком, Конаковском и Нелидовском – обучение будет вестись по семи новым направлениям, востребованным на рынке труда. Среди них – поварское и кондитерское дело, технология текстильных изделий, юриспруденция и другие. В Тверской области система целевого обучения в профобразовании развивается исходя из актуальных задач. По инициативе Рудени в 2023 году внедрен механизм целевого набора в медицинских колледжах, с 2024 года – в педагогических. Кроме того, реализуется практика заключения целевых договоров в колледжах, подведомственных отраслевым министерствам. Таким образом готовят специалистов для предприятий промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта, строительства, ЖКХ. Целевая подготовка позволяет молодым людям уже на старте обучения знать, где они будут работать после получения диплома. Всего в настоящее время в регионе насчитывается свыше 800 студентов-целевиков.
https://ria.ru/20250414/tver-2011169197.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Руденя поставил задачи по целевой подготовке в профобразовании Верхневолжья

Руденя определил задачи по целевой подготовке в профобразовании Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по целевой подготовке в профобразовании Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по целевой подготовке в профобразовании Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по целевой подготовке в профобразовании Верхневолжья
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по развитию системы целевой подготовки в профобразовании региона, касающиеся взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства молодых специалистов, обеспечения гарантий и достойных условий труда, сообщает пресс-служба правительства области.
В среду Руденя провел совещание об организации целевого набора в государственных учреждениях среднего профессионального образования области. Это направление отвечает задачам президентского национального проекта "Молодежь и кадры".
Он подчеркнул, что целевая подготовка в системе профобразования должна развиваться исходя из потребностей организаций и предприятий, перспектив развития территорий Верхневолжья.
Сейчас наиболее востребованы профессии сфер экономики и промышленности, АПК, транспорта, образования, здравоохранения. Например, это швеи, слесари, сварщики, токари, медсестры, учителя, воспитатели, трактористы, водители и повара.
С учетом требований рынка в колледжах вводятся новые специальности. В учебном году 2025/2026 в трех колледжах Тверской области – Вышневолоцком, Конаковском и Нелидовском – обучение будет вестись по семи новым направлениям, востребованным на рынке труда. Среди них – поварское и кондитерское дело, технология текстильных изделий, юриспруденция и другие.
В Тверской области система целевого обучения в профобразовании развивается исходя из актуальных задач. По инициативе Рудени в 2023 году внедрен механизм целевого набора в медицинских колледжах, с 2024 года – в педагогических.
Кроме того, реализуется практика заключения целевых договоров в колледжах, подведомственных отраслевым министерствам. Таким образом готовят специалистов для предприятий промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта, строительства, ЖКХ.
Целевая подготовка позволяет молодым людям уже на старте обучения знать, где они будут работать после получения диплома. Всего в настоящее время в регионе насчитывается свыше 800 студентов-целевиков.
Тверь - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Единый день открытых дверей прошел в колледжах Тверской области
14 апреля, 15:13
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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