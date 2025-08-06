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В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио

В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио - РИА Новости, 06.08.2025

В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:30:00+03:00

2025-08-06T18:30:00+03:00

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стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по его результатам, которое может оказаться положительным, либо нет."Мы ещё обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", — сказал Рубио, выступая на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.

https://ria.ru/20250806/peregovory-2033731301.html

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