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В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио
В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио - РИА Новости, 06.08.2025
В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:30:00+03:00
2025-08-06T18:30:00+03:00
2025-08-06T18:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по его результатам, которое может оказаться положительным, либо нет."Мы ещё обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", — сказал Рубио, выступая на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.
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В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио
Рубио заявил, что администрация США обсудит итоги визита Уиткоффа в РФ