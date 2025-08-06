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В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио - РИА Новости, 06.08.2025
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18:30 06.08.2025 (обновлено: 18:37 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/rubio-2033789987.html
В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио
В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио - РИА Новости, 06.08.2025
В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:30:00+03:00
2025-08-06T18:37:00+03:00
сша
россия
в мире
сербия
марко рубио
стив уиткофф
марко джурич
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по его результатам, которое может оказаться положительным, либо нет."Мы ещё обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", — сказал Рубио, выступая на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.
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сша, россия, в мире, сербия, марко рубио, стив уиткофф, марко джурич
США, Россия, В мире, Сербия, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Марко Джурич
В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию, заявил Рубио

Рубио заявил, что администрация США обсудит итоги визита Уиткоффа в РФ

© AP Photo / Jose Luis MaganaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по его результатам, которое может оказаться положительным, либо нет.
"Мы ещё обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", — сказал Рубио, выступая на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.
Ушаков о приезде Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Уиткоффа
Вчера, 15:30
 
СШАРоссияВ миреСербияМарко РубиоСтив УиткоффМарко Джурич
 
 
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