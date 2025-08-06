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В Белом доме заявили о желании России провести встречу с Трампом

В Белом доме заявили о желании России провести встречу с Трампом - РИА Новости, 06.08.2025

В Белом доме заявили о желании России провести встречу с Трампом

РФ выражает желание провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер открыт к этому, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:05:00+03:00

2025-08-06T23:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. РФ выражает желание провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, американский лидер открыт к этому, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя планы по организации возможных переговоров на высшем уровне. "Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт для встречи как с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, так и с Зеленским", - говорится в поступившем в распоряжение журналистов заявлении Левитт. Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп хотел бы провести на следующей неделе личную встречу с Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что о готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Москва считает, что перед встречей "сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять сложную, черновую работу президентам абсолютно нелогично", подчеркнул Песков.

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков