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В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией
В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией - РИА Новости, 06.08.2025
В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией
Российско-малайзийский политический диалог в последнее время активизировался, следует из материалов ко встрече президента России Владимира Путина и короля... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:22:00+03:00
2025-08-06T10:22:00+03:00
2025-08-06T10:22:00+03:00
в мире
малайзия
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владивосток
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российско-малайзийский политический диалог в последнее время активизировался, следует из материалов ко встрече президента России Владимира Путина и короля Малайзии Султана Ибрагима. В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии, который прибыл в РФ с госвизитом. "В последнее время активизировался российско-малайзийский политический диалог, в том числе на высшем уровне", - говорится в сообщении. В материалах упоминается, что Путин дважды встречался с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом - 4 сентября 2024 года во Владивостоке на полях Восточного экономического форума и 14 мая в Москве в ходе официального визита премьера Малайзии в Россию.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html
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в мире, малайзия, россия, владивосток, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией
Кремль: российско-малайзийский политический диалог активизировался