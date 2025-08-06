Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/rossija-2033630212.html
В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией
В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией - РИА Новости, 06.08.2025
В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией
Российско-малайзийский политический диалог в последнее время активизировался, следует из материалов ко встрече президента России Владимира Путина и короля... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:22:00+03:00
2025-08-06T10:22:00+03:00
в мире
малайзия
россия
владивосток
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016895001_0:270:2967:1939_1920x0_80_0_0_41a4740bd682eaaa03d54cd73245f5d8.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российско-малайзийский политический диалог в последнее время активизировался, следует из материалов ко встрече президента России Владимира Путина и короля Малайзии Султана Ибрагима. В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии, который прибыл в РФ с госвизитом. "В последнее время активизировался российско-малайзийский политический диалог, в том числе на высшем уровне", - говорится в сообщении. В материалах упоминается, что Путин дважды встречался с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом - 4 сентября 2024 года во Владивостоке на полях Восточного экономического форума и 14 мая в Москве в ходе официального визита премьера Малайзии в Россию.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html
малайзия
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016895001_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_274418ecba69c965680ae5e9fae3fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, россия, владивосток, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
В Кремле отметили активизацию диалога между Россией и Малайзией

Кремль: российско-малайзийский политический диалог активизировался

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российско-малайзийский политический диалог в последнее время активизировался, следует из материалов ко встрече президента России Владимира Путина и короля Малайзии Султана Ибрагима.
В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии, который прибыл в РФ с госвизитом.
"В последнее время активизировался российско-малайзийский политический диалог, в том числе на высшем уровне", - говорится в сообщении.
В материалах упоминается, что Путин дважды встречался с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом - 4 сентября 2024 года во Владивостоке на полях Восточного экономического форума и 14 мая в Москве в ходе официального визита премьера Малайзии в Россию.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией
14 мая, 16:55
 
В миреМалайзияРоссияВладивостокВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала