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В Кремле заявили о желании России и Малайзии углублять экономические связи
В Кремле заявили о желании России и Малайзии углублять экономические связи - РИА Новости, 06.08.2025
В Кремле заявили о желании России и Малайзии углублять экономические связи
Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации, следует из материалов ко встрече президента России Владимира... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:08:00+03:00
2025-08-06T10:08:00+03:00
2025-08-06T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации, следует из материалов ко встрече президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии, который прибыл в РФ с госвизитом. "Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению взаимовыгодной торгово-экономической кооперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основе российского экспорта – продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельхозсырье. "Импорт включает машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельскохозяйственное товары", - следует из материалов.
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в мире, малайзия, россия, владимир путин
В мире, Малайзия, Россия, Владимир Путин
В Кремле заявили о желании России и Малайзии углублять экономические связи
РФ и Малайзия настроены содействовать углублению торгово-экономических связей
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации, следует из материалов ко встрече президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом.
В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии
, который прибыл в РФ
с госвизитом.
"Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению взаимовыгодной торгово-экономической кооперации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основе российского экспорта – продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельхозсырье.
"Импорт включает машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельскохозяйственное товары", - следует из материалов.