https://ria.ru/20250806/rossija-2033627020.html

В Кремле заявили о желании России и Малайзии углублять экономические связи

В Кремле заявили о желании России и Малайзии углублять экономические связи - РИА Новости, 06.08.2025

В Кремле заявили о желании России и Малайзии углублять экономические связи

Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации, следует из материалов ко встрече президента России Владимира... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:08:00+03:00

2025-08-06T10:08:00+03:00

2025-08-06T10:16:00+03:00

в мире

малайзия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации, следует из материалов ко встрече президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии, который прибыл в РФ с госвизитом. "Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению взаимовыгодной торгово-экономической кооперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основе российского экспорта – продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельхозсырье. "Импорт включает машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельскохозяйственное товары", - следует из материалов.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html

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в мире, малайзия, россия, владимир путин