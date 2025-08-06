https://ria.ru/20250806/rospotrebnadzor-2033813469.html

Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае

Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае - РИА Новости, 06.08.2025

Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, но риски завоза существуют,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:44:00+03:00

2025-08-06T21:44:00+03:00

2025-08-06T21:44:00+03:00

китай

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, но риски завоза существуют, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют", - рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что с целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для оперативного выявления заболевания в РФ в наличии есть отечественные тест-системы. "В Российской Федерации также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Регистрируемая численность комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus и данные об отсутствии их инфицированности показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет", - пояснили в ведомстве. Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. От человека к человеку болезнь не передаётся.

https://ria.ru/20250731/voz-2032678251.html

https://ria.ru/20250801/kitaj-2032873635.html

китай

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китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире