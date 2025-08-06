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Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует

Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует - РИА Новости, 06.08.2025

Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в среду выразил уверенность, что диалог восторжествует.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он провел встречу с Дмитриевым, а затем с российским президентом в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Дмитриев."Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует", - написал Дмитриев в аккаунте в Х.Позднее Дмитриев добавил, что диалог РФ-США продолжается. "Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира", - написал он.Ушаков в свою очередь заявил, что стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

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