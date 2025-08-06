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Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует - РИА Новости, 06.08.2025
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15:00 06.08.2025 (обновлено: 15:45 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/rfpi-2033725084.html
Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует
Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует - РИА Новости, 06.08.2025
Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:00:00+03:00
2025-08-06T15:45:00+03:00
россия
российский фонд прямых инвестиций
в мире
москва
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в среду выразил уверенность, что диалог восторжествует.Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он провел встречу с Дмитриевым, а затем с российским президентом в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Дмитриев."Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует", - написал Дмитриев в аккаунте в Х.Позднее Дмитриев добавил, что диалог РФ-США продолжается. "Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира", - написал он.Ушаков в свою очередь заявил, что стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
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россия, российский фонд прямых инвестиций, в мире, москва, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, владимир путин
Россия, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Москва, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США восторжествует

Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа заявил, что диалог восторжествует

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в среду выразил уверенность, что диалог восторжествует.
Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он провел встречу с Дмитриевым, а затем с российским президентом в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Дмитриев.
"Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует", - написал Дмитриев в аккаунте в Х.
Позднее Дмитриев добавил, что диалог РФ-США продолжается. "Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира", - написал он.
Ушаков в свою очередь заявил, что стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
На Западе сделали заявление из-за встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 14:41
 
РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреМоскваСШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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