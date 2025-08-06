https://ria.ru/20250806/remont-2033647176.html
Более 360 км автодорог отремонтировали в Челябинской области в 2025 году
Более 360 км автодорог отремонтировали в Челябинской области в 2025 году - РИА Новости, 06.08.2025
Более 360 км автодорог отремонтировали в Челябинской области в 2025 году
Более 360 километров автодорог отремонтировали в Челябинской области на начало августа 2025 года, всего в текущем году ожидается ремонт более 725 километров... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:14:00+03:00
2025-08-06T11:14:00+03:00
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челябинская область
алексей текслер
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Более 360 километров автодорог отремонтировали в Челябинской области на начало августа 2025 года, всего в текущем году ожидается ремонт более 725 километров дорог, сообщил глава региона Алексей Текслер. По его данным, на начало августа в Челябинской области отремонтировали 363 километра региональных и муниципальных дорог. "Работы на большинстве объектов идут активно. Но я ставлю задачу не расслабляться: пока позволяет погода, нужно делать максимальный объем… Всего в этом году планируем отремонтировать более 725 км областных и муниципальных дорог. Сохраняем рекордные объемы дорожных работ последних нескольких лет. Многое сделано, но задач в дорожной сфере еще немало", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что лидерами среди муниципальных образований по выполнению дорожных ремонтов являются в том числе Копейск и Озерск. "Это Копейск, Озерск, Аргаяш. Среди наиболее крупных объектов 2025 года — дорога Первуха – Меседа – Тюлюк, строительство дороги Красное Поле – Полетаево, строительство дороги Погорелка – Долговка, мост в Нязепетровске через реку Уфа, мост в Челябинске на улице Черкасская", - пояснил Текслер. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, Челябинская область продолжает реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", и одним из значимых объектов программы стал капитальный ремонт автодороги Крыжановка – Большаково в Чебаркульском муниципальном округе. Работы на объекте находятся на завершающей стадии - за два строительных сезона подрядной организацией полностью обновлено 7,3 километра дорожного полотна, уточняет пресс-служба миндора. Комплекс мероприятий включал замену нескольких слоёв дорожной одежды, устройство шести водопропускных труб, обустройство трёх примыканий, установку 24 новых дорожных знаков и 134 сигнальных столбиков, добавляется в сообщении. Кроме того, на всём участке нанесена современная горизонтальная разметка, обеспечивающая дополнительную безопасность для участников дорожного движения, поясняет миндор. По словам первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрея Ксензова, дорога Крыжановка – Большаково связывает между собой несколько сельских населённых пунктов. "Несмотря на ее локальный характер, она имеет важное значение для жителей. Это не только путь к домам и фермам, но и маршрут, по которому ежегодно едут любители тихой охоты — за грибами и ягодами. Ремонт существенно улучшил транспортную доступность и повысил комфортность передвижения", - цитирует пресс-служба министерства слова Ксензова. Кроме того, по данным миндора, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строится автодорога Красное поле – Полетаево, новая трасса соединит автодорогу Челябинск - Харлуши с автодорогой Шершни - Северный. Строительство здесь началось в 2024 году, новую дорогу укладывали с нуля, протяженность участка строительства 5,6 километра. Уже в конце этого дорожного сезона тут появится четыре полосы для движения, разделительное тросовое ограждение, на всем протяжении предусмотрено освещение, несколько съездов в жилые микрорайоны, отмечается в сообщении. Ранее директор компании ООО "Дорстройгрупп" Дмитрий Краснов пояснял, что в начале лета было заасфальтировано 4 километра - это нижние слои покрытия, также шла подготовка последнего участка под асфальт, где было уложено основание. "Еще нам предстоит сделать 600‑метровую дорогу в сторону Белого Хутора: двухполосное движение уже есть, но мы расширим дорогу до четырех полос. По условиям контракта мы будем содержать весь объект в течение пяти лет, до 2030 года", - цитирует пресс-служба миндора слова Краснова. Дорогу откроют в конце октября этого года, также подрядчик утверждал, что строительство идет в срок, и объект будет сдан вовремя.
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алексей текслер, челябинская область
Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинская область
Более 360 км автодорог отремонтировали в Челябинской области в 2025 году
В Челябинской области в 2025 году ожидается ремонт более 725 км автодорог
ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг – РИА Новости. Более 360 километров автодорог отремонтировали в Челябинской области на начало августа 2025 года, всего в текущем году ожидается ремонт более 725 километров дорог, сообщил глава региона Алексей Текслер.
По его данным, на начало августа в Челябинской области отремонтировали 363 километра региональных и муниципальных дорог.
"Работы на большинстве объектов идут активно. Но я ставлю задачу не расслабляться: пока позволяет погода, нужно делать максимальный объем… Всего в этом году планируем отремонтировать более 725 км областных и муниципальных дорог. Сохраняем рекордные объемы дорожных работ последних нескольких лет. Многое сделано, но задач в дорожной сфере еще немало", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что лидерами среди муниципальных образований по выполнению дорожных ремонтов являются в том числе Копейск и Озерск. "Это Копейск, Озерск, Аргаяш. Среди наиболее крупных объектов 2025 года — дорога Первуха – Меседа – Тюлюк, строительство дороги Красное Поле – Полетаево, строительство дороги Погорелка – Долговка, мост в Нязепетровске через реку Уфа, мост в Челябинске на улице Черкасская", - пояснил Текслер.
По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, Челябинская область продолжает реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", и одним из значимых объектов программы стал капитальный ремонт автодороги Крыжановка – Большаково в Чебаркульском муниципальном округе. Работы на объекте находятся на завершающей стадии - за два строительных сезона подрядной организацией полностью обновлено 7,3 километра дорожного полотна, уточняет пресс-служба миндора.
Комплекс мероприятий включал замену нескольких слоёв дорожной одежды, устройство шести водопропускных труб, обустройство трёх примыканий, установку 24 новых дорожных знаков и 134 сигнальных столбиков, добавляется в сообщении. Кроме того, на всём участке нанесена современная горизонтальная разметка, обеспечивающая дополнительную безопасность для участников дорожного движения, поясняет миндор.
По словам первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрея Ксензова, дорога Крыжановка – Большаково связывает между собой несколько сельских населённых пунктов. "Несмотря на ее локальный характер, она имеет важное значение для жителей. Это не только путь к домам и фермам, но и маршрут, по которому ежегодно едут любители тихой охоты — за грибами и ягодами. Ремонт существенно улучшил транспортную доступность и повысил комфортность передвижения", - цитирует пресс-служба министерства слова Ксензова.
Кроме того, по данным миндора, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строится автодорога Красное поле – Полетаево, новая трасса соединит автодорогу Челябинск - Харлуши с автодорогой Шершни - Северный. Строительство здесь началось в 2024 году, новую дорогу укладывали с нуля, протяженность участка строительства 5,6 километра. Уже в конце этого дорожного сезона тут появится четыре полосы для движения, разделительное тросовое ограждение, на всем протяжении предусмотрено освещение, несколько съездов в жилые микрорайоны, отмечается в сообщении.
Ранее директор компании ООО "Дорстройгрупп" Дмитрий Краснов пояснял, что в начале лета было заасфальтировано 4 километра - это нижние слои покрытия, также шла подготовка последнего участка под асфальт, где было уложено основание. "Еще нам предстоит сделать 600‑метровую дорогу в сторону Белого Хутора: двухполосное движение уже есть, но мы расширим дорогу до четырех полос. По условиям контракта мы будем содержать весь объект в течение пяти лет, до 2030 года", - цитирует пресс-служба миндора слова Краснова. Дорогу откроют в конце октября этого года, также подрядчик утверждал, что строительство идет в срок, и объект будет сдан вовремя.