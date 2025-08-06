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ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей - РИА Новости, 06.08.2025
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16:33 06.08.2025
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ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей
ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей - РИА Новости, 06.08.2025
ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:33:00+03:00
2025-08-06T16:33:00+03:00
россия
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка". Организации грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. По мнению службы, реклама в радиоэфире содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. "Однако сведения об иных условиях акции и получении бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении. "Например, участие могли принять только новые клиенты сервиса "МТС инвестиции", а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Кроме того, на каждом этапе акции было доступно получение кешбэка в размере 50%, но не более 500 рублей в месяц", - отмечается в сообщении. По мнению службы, такие действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение. Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения, заключается в сообщении.
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россия, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей

"МТС банку" грозит штраф после решения ФАС о признании его рекламы ненадлежащей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРабота офиса МТС-Банка
Работа офиса МТС-Банка - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Работа офиса МТС-Банка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка". Организации грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
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4 августа, 13:36
По мнению службы, реклама в радиоэфире содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. "Однако сведения об иных условиях акции и получении бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении.
"Например, участие могли принять только новые клиенты сервиса "МТС инвестиции", а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Кроме того, на каждом этапе акции было доступно получение кешбэка в размере 50%, но не более 500 рублей в месяц", - отмечается в сообщении.
По мнению службы, такие действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение.
Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения, заключается в сообщении.
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