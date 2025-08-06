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ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей

ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей - РИА Новости, 06.08.2025

ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:33:00+03:00

2025-08-06T16:33:00+03:00

2025-08-06T16:33:00+03:00

россия

мтс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка". Организации грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. По мнению службы, реклама в радиоэфире содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. "Однако сведения об иных условиях акции и получении бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении. "Например, участие могли принять только новые клиенты сервиса "МТС инвестиции", а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Кроме того, на каждом этапе акции было доступно получение кешбэка в размере 50%, но не более 500 рублей в месяц", - отмечается в сообщении. По мнению службы, такие действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение. Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения, заключается в сообщении.

https://ria.ru/20250804/alfa-2033248463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика