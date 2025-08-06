https://ria.ru/20250806/reklama-2033755238.html
ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей
ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей - РИА Новости, 06.08.2025
ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:33:00+03:00
2025-08-06T16:33:00+03:00
2025-08-06T16:33:00+03:00
россия
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003217454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f310d41454319dec3db91cbf000c8f.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка". Организации грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. По мнению службы, реклама в радиоэфире содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. "Однако сведения об иных условиях акции и получении бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении. "Например, участие могли принять только новые клиенты сервиса "МТС инвестиции", а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Кроме того, на каждом этапе акции было доступно получение кешбэка в размере 50%, но не более 500 рублей в месяц", - отмечается в сообщении. По мнению службы, такие действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение. Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения, заключается в сообщении.
https://ria.ru/20250804/alfa-2033248463.html
https://ria.ru/20241018/sberbank-1978705655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003217454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16958e48cdde4a9a7c10321ddb4373c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС признала рекламу "МТС банка" ненадлежащей
"МТС банку" грозит штраф после решения ФАС о признании его рекламы ненадлежащей
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС
признала ненадлежащей рекламу "МТС
банка". Организации грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении
.
По мнению службы, реклама в радиоэфире содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. "Однако сведения об иных условиях акции и получении бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении.
"Например, участие могли принять только новые клиенты сервиса "МТС инвестиции", а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Кроме того, на каждом этапе акции было доступно получение кешбэка в размере 50%, но не более 500 рублей в месяц", - отмечается в сообщении.
По мнению службы, такие действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение.
Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения, заключается в сообщении.