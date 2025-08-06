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Эксперт допустил возможность ядерного разоружения - РИА Новости, 06.08.2025
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06:04 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/razoruzhenie-2033601723.html
Эксперт допустил возможность ядерного разоружения
Эксперт допустил возможность ядерного разоружения - РИА Новости, 06.08.2025
Эксперт допустил возможность ядерного разоружения
Угроза ядерного конфликта нарастает, но возможность разоружения остается, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:04:00+03:00
2025-08-06T06:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Угроза ядерного конфликта нарастает, но возможность разоружения остается, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Сегодня, когда мы вспоминаем 80-летие первого ядерного испытания и американских ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ядерные риски снова растут. Ядерное разоружение остается возможным и необходимым", - сказал Кимбалл. Он подчеркнул, что последние 80 лет показали: в ядерном конфликте не будет победителя. Тем не менее, по его словам, человечество по-прежнему прочно связано с ядерным оружием, которое может быть применено вновь. Кимбалл предупредил, что в случае крупного ядерного конфликта миллионы людей будут убиты и ранены в первые же часы, и еще больше народа погибнет потом. "Мы теперь знаем, что никто не может выиграть дорогостоящую гонку ядерных вооружений. И чем большего диалога и предсказуемости нам удастся достичь с помощью соглашений о сокращении ядерных вооружений, тем в большей безопасности мы все будем", - сказал он. Шестого и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате этих ударов в общей сложности погибли свыше 200 тысяч человек, в основном, мирных жителей.
https://ria.ru/20250806/peregovory-2033599606.html
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США
Эксперт допустил возможность ядерного разоружения

Кимбалл: ядерное разоружение остается возможным и необходимым

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Угроза ядерного конфликта нарастает, но возможность разоружения остается, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
"Сегодня, когда мы вспоминаем 80-летие первого ядерного испытания и американских ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ядерные риски снова растут. Ядерное разоружение остается возможным и необходимым", - сказал Кимбалл.
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Он подчеркнул, что последние 80 лет показали: в ядерном конфликте не будет победителя. Тем не менее, по его словам, человечество по-прежнему прочно связано с ядерным оружием, которое может быть применено вновь.
Кимбалл предупредил, что в случае крупного ядерного конфликта миллионы людей будут убиты и ранены в первые же часы, и еще больше народа погибнет потом.
"Мы теперь знаем, что никто не может выиграть дорогостоящую гонку ядерных вооружений. И чем большего диалога и предсказуемости нам удастся достичь с помощью соглашений о сокращении ядерных вооружений, тем в большей безопасности мы все будем", - сказал он.
Шестого и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате этих ударов в общей сложности погибли свыше 200 тысяч человек, в основном, мирных жителей.
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В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)США
 
 
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