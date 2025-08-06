https://ria.ru/20250806/razoruzhenie-2033601723.html

Эксперт допустил возможность ядерного разоружения

Эксперт допустил возможность ядерного разоружения - РИА Новости, 06.08.2025

Эксперт допустил возможность ядерного разоружения

Угроза ядерного конфликта нарастает, но возможность разоружения остается, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T06:04:00+03:00

2025-08-06T06:04:00+03:00

2025-08-06T06:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Угроза ядерного конфликта нарастает, но возможность разоружения остается, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Сегодня, когда мы вспоминаем 80-летие первого ядерного испытания и американских ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ядерные риски снова растут. Ядерное разоружение остается возможным и необходимым", - сказал Кимбалл. Он подчеркнул, что последние 80 лет показали: в ядерном конфликте не будет победителя. Тем не менее, по его словам, человечество по-прежнему прочно связано с ядерным оружием, которое может быть применено вновь. Кимбалл предупредил, что в случае крупного ядерного конфликта миллионы людей будут убиты и ранены в первые же часы, и еще больше народа погибнет потом. "Мы теперь знаем, что никто не может выиграть дорогостоящую гонку ядерных вооружений. И чем большего диалога и предсказуемости нам удастся достичь с помощью соглашений о сокращении ядерных вооружений, тем в большей безопасности мы все будем", - сказал он. Шестого и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате этих ударов в общей сложности погибли свыше 200 тысяч человек, в основном, мирных жителей.

https://ria.ru/20250806/peregovory-2033599606.html

https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033593222.html

хиросима (префектура)

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша