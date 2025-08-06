https://ria.ru/20250806/putin-2033792619.html
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли - РИА Новости, 06.08.2025
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:42:00+03:00
2025-08-06T18:42:00+03:00
2025-08-06T18:42:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России.Совещание проходит в формате ВКС.В предстоящее воскресенье, 10 августа, в России отмечается День строителя.
https://ria.ru/20250806/putin-2033737100.html
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россия, владимир путин
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России