https://ria.ru/20250806/putin-2033734763.html
Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию
Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию - РИА Новости, 06.08.2025
Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него остались очень хорошие воспоминания о посещении Малайзии. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:38:00+03:00
2025-08-06T15:38:00+03:00
2025-08-06T15:38:00+03:00
малайзия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него остались очень хорошие воспоминания о посещении Малайзии. "Хотел бы обратить внимание на то, я сейчас только что сказал, пока мы шли сюда, в этот зал, что я трижды посещал Малайзию и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна. Я и члены моей делегации, которые посещали вашу страну, всегда с благодарностью об этом вспоминаем", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров. Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
https://ria.ru/20250806/kachestva-2033732739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, владимир путин
Малайзия, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию
Путин заявил, что у него остались хорошие воспоминания о посещении Малайзии
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него остались очень хорошие воспоминания о посещении Малайзии.
"Хотел бы обратить внимание на то, я сейчас только что сказал, пока мы шли сюда, в этот зал, что я трижды посещал Малайзию и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна. Я и члены моей делегации, которые посещали вашу страну, всегда с благодарностью об этом вспоминаем", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров.
Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.