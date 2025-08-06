https://ria.ru/20250806/putin-2033734763.html

Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию

Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию - РИА Новости, 06.08.2025

Путин рассказал о воспоминаниях после поездки в Малайзию

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него остались очень хорошие воспоминания о посещении Малайзии. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:38:00+03:00

2025-08-06T15:38:00+03:00

2025-08-06T15:38:00+03:00

малайзия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него остались очень хорошие воспоминания о посещении Малайзии. "Хотел бы обратить внимание на то, я сейчас только что сказал, пока мы шли сюда, в этот зал, что я трижды посещал Малайзию и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна. Я и члены моей делегации, которые посещали вашу страну, всегда с благодарностью об этом вспоминаем", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров. Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

https://ria.ru/20250806/kachestva-2033732739.html

малайзия

россия

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Станислав Ванд

малайзия, россия, владимир путин