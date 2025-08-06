https://ria.ru/20250806/putin-2033734528.html
Путин оценил визит короля Малайзии в Россию
Путин оценил визит короля Малайзии в Россию - РИА Новости, 06.08.2025
Путин оценил визит короля Малайзии в Россию
Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию будет плодотворным и полезным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:37:00+03:00
2025-08-06T15:37:00+03:00
2025-08-06T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию будет плодотворным и полезным, заявил президент России Владимир Путин. "Я убежден, ваше величество, что ваш визит будет не только плодотворным и полезным, но хотелось бы выразить надежду, что и вам, и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров. Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
https://ria.ru/20250806/kachestva-2033732739.html
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в мире, россия, малайзия, москва, владимир путин
В мире, Россия, Малайзия, Москва, Владимир Путин
Путин оценил визит короля Малайзии в Россию
Путин назвал визит короля Малайзии Ибрагима в Россию плодотворным и полезным