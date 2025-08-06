https://ria.ru/20250806/putin-2033715866.html

Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике

Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике - РИА Новости, 06.08.2025

Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян в ходе визита в РФ намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество в сферах экономики, РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:27:00+03:00

2025-08-06T14:27:00+03:00

2025-08-06T14:27:00+03:00

в мире

оаэ

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979174105_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_5c46f1b481f7f850454ad996be44fb63.jpg

ДУБАЙ, 6 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян в ходе визита в РФ намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций и энергетики, передает в среду эмиратское информационное агентство WAM. Президент ОАЭ отправится с официальным визитом в Россию в четверг. "В ходе визита Его Высочество обсудит с президентом Российской Федерации Его Превосходительством Владимиром Путиным различные аспекты стратегического партнерства между двумя странами и пути его расширения, особенно в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других областях, служащих совместному развитию, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250707/nalogi-2027668717.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оаэ, россия, владимир путин