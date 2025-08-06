Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике
WAM: президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в торговле и энергетике
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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ДУБАЙ, 6 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян в ходе визита в РФ намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций и энергетики, передает в среду эмиратское информационное агентство WAM.
Президент ОАЭ отправится с официальным визитом в Россию в четверг.
"В ходе визита Его Высочество обсудит с президентом Российской Федерации Его Превосходительством Владимиром Путиным различные аспекты стратегического партнерства между двумя странами и пути его расширения, особенно в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других областях, служащих совместному развитию, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.