Крутила роман с инструктором и шантажировала мужа: тайны принцессы Дианы
© AP Photo / Rick RycroftПринцесса Диана принимает участие в благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996
© AP Photo / Rick Rycroft
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Еще при жизни Диана Спенсер стала самым популярным членом британской королевской семьи - она всегда была под прицелом журналистов. После ее смерти общество стало считать ее чуть ли не святой. Правда, находились и те, кто называл ее искусным манипулятором, сделавшим имя на противопоставлении себя другим членам монаршей семьи.
Истина, как обычно, где-то посередине. Но то, что принцесса Диана совершала серьезные промахи, втягивая мужа и свекровь в скандалы, которые в итоге имели самые трагические последствия для нее самой, — неоспоримый факт.
Ждал наследника, а родилась дочь
Диана Френсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года, став третьей девочкой в семье и очередным разочарованием графа Джона Спенсера, ожидавшего сына — наследника титулов и поместий.
Тем не менее в детстве Диана была окружена любовью: как младшую, ее баловали и родные, и прислуга.
Вскоре родители развелись. Уличенная в супружеской измене графиня Спенсер уехала в Лондон, забрав младших детей. Процесс развода сопровождался большим скандалом – на суде бабушка Дианы свидетельствовала против дочери.
© AP Photo / Martin CleaverПринц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями в Ноттинг-Хилле
© AP Photo / Martin Cleaver
Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями в Ноттинг-Хилле
Неидеальная кандидатка
Вскоре в жизни 16-летней Дианы Спенсер произойдет судьбоносная встреча с принцем Чарльзом.
Сестра Дианы Сара тогда встречалась с наследником британского престола, но роман прекратился после интервью девушки и ее неосторожной фразы о том, что не важно, кто будет ее супругом, принц или мусорщик, ведь главное — любовь. Появившаяся в прессе цитата оскорбила монаршую семью, так что связь с Сарой Чарльз прекратил.
Вскоре после разрыва Чарльз стал приглядываться к той, в которой прежде видел лишь младшую сестру своей подружки.
Идеальной кандидатурой в невесты Диана, вопреки устоявшемуся мнению, не была. Так, выпускные экзамены девушка провалила дважды, а в колледже продержалась всего семестр. Ей приходилось соглашаться на любые вакансии, хоть гувернантки, хоть уборщицы у старшей сестры и ее друзей.
© AP PhotoДиана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980
© AP Photo
Диана Спенсер в Лондоне. Ноябрь 1980
Бросилась беременной с лестницы
Как бы то ни было, 6 февраля 1981 года Диана приняла предложение принца, а уже 29 июля 20-летняя Спенсер обвенчалась с наследником престола и стала принцессой Уэльской, и ее стали называть леди Ди.
Жизнь принцессы после свадьбы не стала радужной. Хобби мужа ее не особо привлекали, привычки — раздражали. С общими темами для разговора тоже имелись проблемы, ведь между супругами лежала интеллектуальная пропасть. Еще до помолвки знакомые советовали Спенсер читать хотя бы газеты, чтобы поддержать беседу с образованным 32-летним мужчиной.
В 1982 году на четвертом месяце беременности Диана пошла на отчаянный шаг - чтобы привлечь внимание мужа бросилась с лестницы.
На шум сразу же примчалась Елизавета II. "Королева пришла, она была напугана до смерти, она дрожала. Я знала, что не потеряю ребенка, но у меня были синяки вокруг живота", — вспоминала Диана.
© AP Photo / PA PoolПринцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981
© AP Photo / PA Pool
Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981
А вот реакция мужа оказалась совсем не такой, как она рассчитывала. "Он просто сказал: "Ты орешь как волк. Я не буду тебя слушать. Ты постоянно так себя ведешь. Я ухожу кататься на лошади"", — пожаловалась принцесса в интервью.
Любовников возил дворецкий
Отношения Дианы и Чарльза получили второй шанс в 1984-м, после рождения младшего сына Гарри, но ненадолго. Принцесса фанатично окунулась в материнство, а ее муж вновь вспомнил о своей любовнице Камилле.
Отчаявшись заслужить любовь супруга, в 1986-м леди Ди и сама закрутила роман на стороне. Ее не самый удачный выбор пал на инструктора по верховой езде Джеймса Хьюитта.
Спустя несколько лет он решил заработать на истории любви с принцессой, продавая фото с ней и рассказывая самые пикантные подробности.
© AP Photo / Nice Matin/Patrick BarДоди Аль-Файед и принцесса Диана
© AP Photo / Nice Matin/Patrick Bar
Доди Аль-Файед и принцесса Диана
Подлил масла в огонь и друживший с Дианой дворецкий Пол Баррелл, выпустивший мемуары. В них он поведал о том, как привозил к хозяйке мужчин, а та не предохранялась в постели. Статус воздыхателей унижал саму принцессу: в списке числились как офицеры, так и простые водители.
Самым большим скандалом обернулся последний роман с миллиардером Доди аль-Файедом. В их любовь мало кто верил: даже друзья говорили, что Доди был скорее средством остаться в статусе селебрити.
Впрочем, если Диана Спенсер и хотела всерьез выйти замуж за богача, желанию не суждено было осуществиться. В августе 1997-го 36-летняя принцесса и ее возлюбленный погибли в ДТП.