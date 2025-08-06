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В Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения

В Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения - РИА Новости, 06.08.2025

В Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения

Парламент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении до 31 августа РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:10:00+03:00

2025-08-06T11:10:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Парламент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении до 31 августа чрезвычайного экономического положения, сообщает парламентская пресс-служба. "Верховный Совет утвердил указ президента ПМР о продлении на территории республики режима чрезвычайного экономического положения до 31 августа. Проблема стабильного обеспечения республики голубым топливом до сих пор не решена, что продолжает усугублять экономический кризис в Приднестровье", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале высшего законодательного органа страны. Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года и продлевался несколько раз. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250622/pridnestrove-2023907914.html

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Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, украина, европа, вадим красносельский, газпром