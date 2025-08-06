https://ria.ru/20250806/prava-2033673494.html

Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш

Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш - РИА Новости, 06.08.2025

Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш

Нижегородская трудовая инспекция обнаружила нарушения прав "актрис", работающих в местном стриптиз-клубе и обязала работодателя заключить с ними правильные... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:17:00+03:00

2025-08-06T12:17:00+03:00

2025-08-06T12:17:00+03:00

нижегородская область

нижний новгород

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154777/96/1547779697_0:508:2000:1633_1920x0_80_0_0_2212dc23da13853dcbe85bf0bd20a2a7.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Нижегородская трудовая инспекция обнаружила нарушения прав "актрис", работающих в местном стриптиз-клубе и обязала работодателя заключить с ними правильные договоры, сообщает пресс-служба ведомства. Гострудинспекцией в Нижегородской области были проведены внеплановые проверки в отношении организаций, взаимодействующих с самозанятыми, в том числе ООО "Барин Клаб". "Инспектор проанализировал представленные документы и установил факт подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. ООО "Барин Клаб" обязано оформить трудовые договоры с восемью работниками, исполняющими обязанности актрис", - говорится в сообщении. По словам главного госинспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, которого цитирует пресс-служба, его ведомство "продолжит работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости". "Барин Клаб" - известный в Нижнем Новгороде стриптиз-клуб на Нижневолжской набережной.

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033555972.html

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, нижний новгород, происшествия