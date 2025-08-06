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Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш - РИА Новости, 06.08.2025
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12:17 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/prava-2033673494.html
Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш
Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш - РИА Новости, 06.08.2025
Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш
Нижегородская трудовая инспекция обнаружила нарушения прав "актрис", работающих в местном стриптиз-клубе и обязала работодателя заключить с ними правильные... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:17:00+03:00
2025-08-06T12:17:00+03:00
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Нижегородская трудовая инспекция обнаружила нарушения прав "актрис", работающих в местном стриптиз-клубе и обязала работодателя заключить с ними правильные договоры, сообщает пресс-служба ведомства. Гострудинспекцией в Нижегородской области были проведены внеплановые проверки в отношении организаций, взаимодействующих с самозанятыми, в том числе ООО "Барин Клаб". "Инспектор проанализировал представленные документы и установил факт подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. ООО "Барин Клаб" обязано оформить трудовые договоры с восемью работниками, исполняющими обязанности актрис", - говорится в сообщении. По словам главного госинспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, которого цитирует пресс-служба, его ведомство "продолжит работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости". "Барин Клаб" - известный в Нижнем Новгороде стриптиз-клуб на Нижневолжской набережной.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033555972.html
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нижегородская область, нижний новгород, происшествия
Нижегородская область, Нижний Новгород, Происшествия
Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш

Нижегородская трудинспекция выявила нарушения прав стриптизерш в "Барин Клабе"

© Depositphotos.com / alexandr55Танцы на пилоне
Танцы на пилоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Depositphotos.com / alexandr55
Танцы на пилоне. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Нижегородская трудовая инспекция обнаружила нарушения прав "актрис", работающих в местном стриптиз-клубе и обязала работодателя заключить с ними правильные договоры, сообщает пресс-служба ведомства.
Гострудинспекцией в Нижегородской области были проведены внеплановые проверки в отношении организаций, взаимодействующих с самозанятыми, в том числе ООО "Барин Клаб".
"Инспектор проанализировал представленные документы и установил факт подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. ООО "Барин Клаб" обязано оформить трудовые договоры с восемью работниками, исполняющими обязанности актрис", - говорится в сообщении.
По словам главного госинспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, которого цитирует пресс-служба, его ведомство "продолжит работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости".
"Барин Клаб" - известный в Нижнем Новгороде стриптиз-клуб на Нижневолжской набережной.
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