https://ria.ru/20250806/prava-2033673494.html
Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш
Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш - РИА Новости, 06.08.2025
Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш
Нижегородская трудовая инспекция обнаружила нарушения прав "актрис", работающих в местном стриптиз-клубе и обязала работодателя заключить с ними правильные... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:17:00+03:00
2025-08-06T12:17:00+03:00
2025-08-06T12:17:00+03:00
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154777/96/1547779697_0:508:2000:1633_1920x0_80_0_0_2212dc23da13853dcbe85bf0bd20a2a7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Нижегородская трудовая инспекция обнаружила нарушения прав "актрис", работающих в местном стриптиз-клубе и обязала работодателя заключить с ними правильные договоры, сообщает пресс-служба ведомства. Гострудинспекцией в Нижегородской области были проведены внеплановые проверки в отношении организаций, взаимодействующих с самозанятыми, в том числе ООО "Барин Клаб". "Инспектор проанализировал представленные документы и установил факт подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. ООО "Барин Клаб" обязано оформить трудовые договоры с восемью работниками, исполняющими обязанности актрис", - говорится в сообщении. По словам главного госинспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, которого цитирует пресс-служба, его ведомство "продолжит работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости". "Барин Клаб" - известный в Нижнем Новгороде стриптиз-клуб на Нижневолжской набережной.
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033555972.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154777/96/1547779697_0:133:2000:1633_1920x0_80_0_0_af8a50075e04eeea2ad625349d7017a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, нижний новгород, происшествия
Нижегородская область, Нижний Новгород, Происшествия
Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизерш
Нижегородская трудинспекция выявила нарушения прав стриптизерш в "Барин Клабе"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг – РИА Новости. Нижегородская трудовая инспекция обнаружила нарушения прав "актрис", работающих в местном стриптиз-клубе и обязала работодателя заключить с ними правильные договоры, сообщает пресс-служба ведомства.
Гострудинспекцией в Нижегородской области
были проведены внеплановые проверки в отношении организаций, взаимодействующих с самозанятыми, в том числе ООО "Барин Клаб".
"Инспектор проанализировал представленные документы и установил факт подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. ООО "Барин Клаб" обязано оформить трудовые договоры с восемью работниками, исполняющими обязанности актрис", - говорится в сообщении.
По словам главного госинспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, которого цитирует пресс-служба, его ведомство "продолжит работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости".
"Барин Клаб" - известный в Нижнем Новгороде
стриптиз-клуб на Нижневолжской набережной.