Додик отказался покидать пост президента Республики Сербской
Додик отказался покидать пост президента Республики Сербской после решения ЦИК
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в среду заявил, что не покинет РС БиГ и президентский пост после решения центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) об отзыве его мандата президента и проведении досрочных выборов.
ЦИК БиГ на 39-м заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Лидер боснийских сербов, в свою очередь, резко отреагировал на решение центральной избирательной комиссии, назвав его "последней чушью из Сараево", при этом еще в ожидании этого решения он задался вопросом в соцсети Х, что будет, если он откажется следовать решению ЦИК. Решение комиссии было единогласным и вступит в силу через один-два месяца, когда пройдет срок обжалования.
"Я здесь и буду здесь, не собираюсь никуда уезжать ни из Республики Сербской, ни (уходить - ред.) с поста, который мне дал народ. Одержу победу их же оружием: политическим", - сказал Додик на пресс-конференции в Баня-Луке.
Лидер боснийских сербов процитировал конституцию Республики Сербской БиГ, в которой указано, что президент может уйти с поста только в результате отставки или отзыва его избирателями.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей Боснии и Герцеговины на него лично начал игнорировать. Лидер боснийских сербов 4 июля добровольно явился в суд Боснии и Герцеговины и был освобожден от меры предварительного заключения.
Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений Шмидта. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую. Лидер боснийских сербов также отметил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в Республики Сербской Боснии и Герцеговины после приговора суда Боснии и Герцеговины.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда Боснии и Герцеговины осудили Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.