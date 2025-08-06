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Названа дата начала действий пошлины США в 25 процентов на импорт из Индии
Названа дата начала действий пошлины США в 25 процентов на импорт из Индии - РИА Новости, 06.08.2025
Названа дата начала действий пошлины США в 25 процентов на импорт из Индии
Пошлины США в отношении Индии за импорт нефти из России будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа, следует из... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:29:00+03:00
2025-08-06T17:29:00+03:00
2025-08-06T17:31:00+03:00
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индия
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Пошлины США в отношении Индии за импорт нефти из России будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа, следует из опубликованного текста документа, подписанного американским президентом Дональдом Трампом. “Товары из Индии, импортируемые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной пошлиной в размере 25%... Эта ставка применяется к товарам, поступившим для потребления или снятым со склада для потребления в 00.01 по восточному летнему времени (07.00 мск) или после этой даты через 21 день после даты настоящего приказа”, - говорится в документе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, сша, россия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Названа дата начала действий пошлины США в 25 процентов на импорт из Индии
Дополнительная пошлина США 25% на импорт из Индии начнет действать через 21 день