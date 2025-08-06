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Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области

Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025

Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области

Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:37:00+03:00

2025-08-06T09:37:00+03:00

2025-08-06T09:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

геническ

скадовск

владимир сальдо

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "О восстановлении портов Херсонской области сейчас речи не идет. Потому что для того, чтобы их восстановить, нужно, чтобы был заключен мир. Конечно же, они нужны для развития экономики. И придет время, они будут обязательно восстановлены. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения", - заявил Сальдо. По его словам, такая же ситуация с восстановлением Каховской плотины и Антоновского моста. "Уже тогда будем восстанавливать экономику послевоенными быстрыми темпами", - заявил губернатор. В Херсонской области три ключевых порта - Геническ, Скадовск и Хорлы.

https://ria.ru/20250804/saldo-2033238652.html

херсонская область

геническ

скадовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , геническ, скадовск, владимир сальдо, общество