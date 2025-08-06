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Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025
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Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области
Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025
Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области
Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:37:00+03:00
2025-08-06T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
геническ
скадовск
владимир сальдо
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "О восстановлении портов Херсонской области сейчас речи не идет. Потому что для того, чтобы их восстановить, нужно, чтобы был заключен мир. Конечно же, они нужны для развития экономики. И придет время, они будут обязательно восстановлены. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения", - заявил Сальдо. По его словам, такая же ситуация с восстановлением Каховской плотины и Антоновского моста. "Уже тогда будем восстанавливать экономику послевоенными быстрыми темпами", - заявил губернатор. В Херсонской области три ключевых порта - Геническ, Скадовск и Хорлы.
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херсонская область
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херсонская область , геническ, скадовск, владимир сальдо, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Геническ, Скадовск, Владимир Сальдо, Общество
Сальдо назвал условие для восстановления портов в Херсонской области

Сальдо: восстановление портов Херсонской области начнется после заключения мира

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"О восстановлении портов Херсонской области сейчас речи не идет. Потому что для того, чтобы их восстановить, нужно, чтобы был заключен мир. Конечно же, они нужны для развития экономики. И придет время, они будут обязательно восстановлены. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения", - заявил Сальдо.
По его словам, такая же ситуация с восстановлением Каховской плотины и Антоновского моста. "Уже тогда будем восстанавливать экономику послевоенными быстрыми темпами", - заявил губернатор.
В Херсонской области три ключевых порта - Геническ, Скадовск и Хорлы.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьГеническСкадовскВладимир СальдоОбщество
 
 
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