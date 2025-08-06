https://ria.ru/20250806/politolog-2033780118.html

Эксперт прокомментировал решение Гааги о покупке оружия США для Киева

Эксперт прокомментировал решение Гааги о покупке оружия США для Киева - РИА Новости, 06.08.2025

Эксперт прокомментировал решение Гааги о покупке оружия США для Киева

Решение властей Нидерландов о закупке американского оружия для Украины является катастрофическим шагом, план Запада выиграть конфликт руками Украины совершенно... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:52:00+03:00

2025-08-06T17:52:00+03:00

2025-08-06T17:52:00+03:00

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ГААГА, 6 авг - РИА Новости. Решение властей Нидерландов о закупке американского оружия для Украины является катастрофическим шагом, план Запада выиграть конфликт руками Украины совершенно нелеп, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в понедельник. Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что рассматривает этот шаг как очередную меру по затягиванию боевых действий. "Я считаю, что это катастрофический шаг. Очевидно, что за полтора года русские продвинулись на земле. Так что идея о том, что можно выиграть войну через Украину, совершенно нелепа. Мы должны остановить эту войну, а не продолжать ее", - заявил Гителинк. По его мнению, Запад не дает Украине по-настоящему вести переговоры с Россией. "Конечно, они говорят с друг другом, но в итоге не договариваются по острым вопросам", - отметил собеседник агентства. "Совершенно очевидно, что Евросоюз превращается в военный блок. Именно это стало ясно из слов (главы ЕК Урсулы) фон дер Ляйен о необходимости потратить 800 миллиардов евро на милитаризацию Европы. (Президент США Дональд) Трамп четко заявил, что Европа должна сама о себе позаботиться. Так что ЕС будет не только политическим и экономическим блоком, но и военным", - считает эксперт. Как сообщали власти Нидерландов, первые две партии американского оружия в рамках новой инициативы поддержки Украины PURL планируются в этом месяце. Ожидается, что поставки вооружений Киеву будут осуществляться каждые две-три недели. США и НАТО, по словам украинского министра обороны Дениса Шмыгаля, запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Как заявлял президент США Дональд Трамп, Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

https://ria.ru/20250805/niderlandy-2033469856.html

https://ria.ru/20250805/rossiya-2033534324.html

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в мире, украина, сша, нидерланды, денис шмыгаль, нато, еврокомиссия, евросоюз