https://ria.ru/20250806/poliklinika-2033707538.html

Обновленная поликлиника открылась в Липецке после капремонта

Обновленная поликлиника открылась в Липецке после капремонта - РИА Новости, 06.08.2025

Обновленная поликлиника открылась в Липецке после капремонта

В микрорайоне Тракторный в Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника городской больницы №4 "Липецк-Мед", сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:55:00+03:00

2025-08-06T13:55:00+03:00

2025-08-06T13:55:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 6 авг – РИА Новости. В микрорайоне Тракторный в Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника городской больницы №4 "Липецк-Мед", сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Глава региона проинспектировал обновленное медучреждение и отметил, что после ремонта все в нем отвечает современным стандартам работы с пациентами, особенно с теми, чьи возможности передвигаться самостоятельно ограничены. "Упростили прием для пациентов с ограничениями здоровья. Через приложение в телефоне они будут сообщать администратору о своем приходе. Тот встретит, проводит до кабинета. Причем подниматься больному никуда не придется — доктор сам спустится вниз. Система называется "Говорящий город", и это третье учреждение, где мы ее внедряем", — пояснил Артамонов. Он указал, что за смену количество пациентов доходит до 1,6 тысячи. Это взрослые и дети, живущие в микрорайоне. Кроме этого, поликлиника обслуживает пять школ, семь детских садов и другие учреждения Тракторного. Для оказания услуг в структуре поликлиники есть терапевтическое, хирургическое и стоматологическое отделения, женская консультация, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, неотложной помощи и клинико-диагностическая лаборатория. Медучреждение состоит из трех корпусов — семиэтажного и двух трехэтажных. В ходе ремонта в них полностью обновили фасад, кровлю, инженерные коммуникации. Модернизированы внутренние помещения. Закуплена новая мебель и оборудование, которое позволит расширить перечень оказываемых медицинских услуг пациентам. После осмотра обновленной поликлиники Артамонов написал в своем официальном телеграм-канале, что капитального ремонта там не было 38 лет. Для учреждения с такой нагрузкой – это большой срок, считает глава региона.

https://ria.ru/20250730/shkola-2032329597.html

липецк

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игорь артамонов, липецк