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РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой - РИА Новости, 06.08.2025
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14:11 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/poezda-2033711278.html
РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой
РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой - РИА Новости, 06.08.2025
РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой
РЖД в августе назначают дополнительные пассажирские поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщила компания. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:11:00+03:00
2025-08-06T14:11:00+03:00
туризм
ржд
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РЖД в августе назначают дополнительные пассажирские поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщила компания. "Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении между двумя столицами назначаем дополнительные поезда", - говорится в сообщении РЖД. Среди таких составов: № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 9, 16, 23 и 30 августа в 1.25, № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 10, 17, 24 и 31 августа в 15.59, № 249 Санкт-Петербург - Москва отправлением 12 и 26 августа в 0.36, № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 15 августа в 8.10. РЖД добавляют, что билеты в продаже.
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туризм, ржд, санкт-петербург, москва
Туризм, РЖД, Санкт-Петербург, Москва
РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой

РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой из-за высокого спроса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РЖД в августе назначают дополнительные пассажирские поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщила компания.
"Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении между двумя столицами назначаем дополнительные поезда", - говорится в сообщении РЖД.
Среди таких составов: № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 9, 16, 23 и 30 августа в 1.25, № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 10, 17, 24 и 31 августа в 15.59, № 249 Санкт-Петербург - Москва отправлением 12 и 26 августа в 0.36, № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 15 августа в 8.10.
РЖД добавляют, что билеты в продаже.
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