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РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой

РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой - РИА Новости, 06.08.2025

РЖД добавили поезда на август между Петербургом и Москвой

РЖД в августе назначают дополнительные пассажирские поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщила компания. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:11:00+03:00

2025-08-06T14:11:00+03:00

2025-08-06T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. РЖД в августе назначают дополнительные пассажирские поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщила компания. "Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении между двумя столицами назначаем дополнительные поезда", - говорится в сообщении РЖД. Среди таких составов: № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 9, 16, 23 и 30 августа в 1.25, № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 10, 17, 24 и 31 августа в 15.59, № 249 Санкт-Петербург - Москва отправлением 12 и 26 августа в 0.36, № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 15 августа в 8.10. РЖД добавляют, что билеты в продаже.

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туризм, ржд, санкт-петербург, москва