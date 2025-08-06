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В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая
В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая - РИА Новости, 06.08.2025
В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая
Петербурженка из ревности подожгла автомобиль, в котором находилась ее знакомая, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:35:00+03:00
2025-08-06T13:35:00+03:00
2025-08-06T13:45:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Петербурженка из ревности подожгла автомобиль, в котором находилась ее знакомая, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая вечером 5 августа в поселке Парголово на почве ревности подожгла припаркованную машину, в котором была ее знакомая. У потерпевшей зафиксированы ожоги тела, ей оказана медицинская помощь. Уточняется, что подозреваемая задержана. В прокуратуре Петербурга добавили, что ведомство контролируют ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая
В Парголово женщина из ревности подожгла машину с находившейся в ней знакомой