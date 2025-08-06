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В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая - РИА Новости, 06.08.2025
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13:35 06.08.2025 (обновлено: 13:45 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/podzhog-2033699270.html
В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая
В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая - РИА Новости, 06.08.2025
В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая
Петербурженка из ревности подожгла автомобиль, в котором находилась ее знакомая, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:35:00+03:00
2025-08-06T13:45:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Петербурженка из ревности подожгла автомобиль, в котором находилась ее знакомая, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемая вечером 5 августа в поселке Парголово на почве ревности подожгла припаркованную машину, в котором была ее знакомая. У потерпевшей зафиксированы ожоги тела, ей оказана медицинская помощь. Уточняется, что подозреваемая задержана. В прокуратуре Петербурга добавили, что ведомство контролируют ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщина из ревности подожгла машину, где сидела ее знакомая

В Парголово женщина из ревности подожгла машину с находившейся в ней знакомой

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-ПетербургуСгоревший автомобиль в Санкт-Петербурге
Сгоревший автомобиль в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Сгоревший автомобиль в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Петербурженка из ревности подожгла автомобиль, в котором находилась ее знакомая, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
"Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая вечером 5 августа в поселке Парголово на почве ревности подожгла припаркованную машину, в котором была ее знакомая. У потерпевшей зафиксированы ожоги тела, ей оказана медицинская помощь. Уточняется, что подозреваемая задержана.
В прокуратуре Петербурга добавили, что ведомство контролируют ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВыборгский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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