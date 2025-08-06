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FT сообщила об угрозе исчезновения пляжей по всему миру - РИА Новости, 06.08.2025
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10:49 06.08.2025 (обновлено: 14:36 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/plyazh-2033639573.html
FT сообщила об угрозе исчезновения пляжей по всему миру
FT сообщила об угрозе исчезновения пляжей по всему миру - РИА Новости, 06.08.2025
FT сообщила об угрозе исчезновения пляжей по всему миру
Береговым зонам во всех уголках планеты грозит исчезновение из-за прибрежной эрозии, пишет Financial Times, со ссылкой на информацию от органов власти. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:49:00+03:00
2025-08-06T14:36:00+03:00
в мире
барселона (город)
майами
австралия
сша
северная каролина
экология
глобальное потепление
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Береговым зонам во всех уголках планеты грозит исчезновение из-за прибрежной эрозии, пишет Financial Times, со ссылкой на информацию от органов власти. "От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии или замедлить их сокращение в ближайшие годы. Отчасти эрозия объясняется естественными причинами. Однако этому также способствуют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников тревожными темпами", — отмечается в публикации. Так, начиная с 2020 года, в городке Родант в Северной Каролине в результате вымывания произошло обрушение в океан 11 домов, и подобная судьба угрожает многим другим в дальнейшем.В Барселоне ежегодно эрозия достигает приблизительно 30 тысяч кубометров, что можно сравнить с объемом 12 олимпийских бассейнов. Бури в этой местности еще сильнее осложняют ситуацию.Автор материала акцентирует внимание на серьезности проблемы, поскольку десять процентов населения Земли проживают в пределах пяти километров от побережья. Даже при активных усилиях какие-то из пляжей в дальнейшем отправятся в небытие, подытожил он.
https://ria.ru/20250724/poteplenie-2031219880.html
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барселона (город)
майами
австралия
сша
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в мире, барселона (город), майами, австралия, сша, северная каролина, экология, глобальное потепление
В мире, Барселона (город), Майами, Австралия, США, Северная Каролина, Экология, Глобальное потепление
FT сообщила об угрозе исчезновения пляжей по всему миру

FT: пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за вымывания песка

© Getty Images / Mario TamaСерфер на пляже в Сан-Клементе, Калифорния
Серфер на пляже в Сан-Клементе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Mario Tama
Серфер на пляже в Сан-Клементе, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Береговым зонам во всех уголках планеты грозит исчезновение из-за прибрежной эрозии, пишет Financial Times, со ссылкой на информацию от органов власти.
"От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии или замедлить их сокращение в ближайшие годы. Отчасти эрозия объясняется естественными причинами. Однако этому также способствуют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников тревожными темпами", — отмечается в публикации.
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Так, начиная с 2020 года, в городке Родант в Северной Каролине в результате вымывания произошло обрушение в океан 11 домов, и подобная судьба угрожает многим другим в дальнейшем.
В Барселоне ежегодно эрозия достигает приблизительно 30 тысяч кубометров, что можно сравнить с объемом 12 олимпийских бассейнов. Бури в этой местности еще сильнее осложняют ситуацию.
Автор материала акцентирует внимание на серьезности проблемы, поскольку десять процентов населения Земли проживают в пределах пяти километров от побережья. Даже при активных усилиях какие-то из пляжей в дальнейшем отправятся в небытие, подытожил он.
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