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Площадь лесного пожара на юге Франции достигла десяти тысяч гектаров

Площадь лесного пожара на юге Франции достигла десяти тысяч гектаров - РИА Новости, 06.08.2025

Площадь лесного пожара на юге Франции достигла десяти тысяч гектаров

Площадь лесного пожара во французском департаменте Од на юге страны продолжает расти и уже достигла 10 тысяч гектаров, заявил представитель коммуны Нарбон в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T01:37:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Площадь лесного пожара во французском департаменте Од на юге страны продолжает расти и уже достигла 10 тысяч гектаров, заявил представитель коммуны Нарбон в составе департамента Реми Ресьё. Ранее сообщалось, что огонь распространился на 5 тысяч гектаров. Для борьбы с ним задействовали более 1,2 тысячи пожарных и 16 единиц воздушной техники. Два человека пострадали, один из них находится в критическом состоянии из-за полученных ожогов. "На настоящий момент 10 тысяч гектаров было пройдено огнем", - заявил Ресьё в эфире телеканала BFMTV. По данным властей департамента, семь пожарных получили травмы, более 4,8 тысячи домохозяйств остались без электричества. Около 30 машин сгорели, восемь жилых домов были затронуты пламенем, передает BFMTV. В конце июля французское МВД сообщало, что 16 тысяч гектаров территории было пройдено огнем в стране с начала 2025 года в результате лесных пожаров, вызванных сильной жарой. В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день. В то же время, другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Огонь затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.

https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html

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